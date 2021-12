Pictet legt flexiblen Fonds auf

Fondsmanager des Pictet-Global Flexible Allocation (ISIN: LU0726358764) sind Olivier Ginguené, Eric Rosset und Steve Donzé. Ginguené ist Leiter der Vermögensverwaltung und Geschäftsleitungsmitglied von Pictet. Rosset ist Leiter des Teams für gemischte Portfolios. Makroökonom Donzé hat sich auf globale makroökonomische und taktische Portfolio-Aufteilungen spezialisiert.Die Manager legen das Fondsvermögen weltweit in unterschiedliche Anlageklassen an. Dabei sind sie keinen Einschränkungen hinsichtlich der Gewichtung verschiedener Anlageklassen unterworfen.Pictet-Global Flexible Allocation ist bereits der dritte neue Pictet-Fonds in den vergangenen zwei Monaten. Im Februar legte die Gesellschaft den Pictet-EUR Short Term High Yield Fond sowie den globalen Staatsanleihenfonds Pictet-Global Bonds Fundamental auf.