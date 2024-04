Teilen

Anlage an den Privatmärkten Pictet startet Eltif für Umwelttechnologie-Investments

Die Privatbank Pictet legt über Pictet Alternative Advisors einen Eltif auf. Anleger sollen so in Umwelttechnologien an den Privatmärkten investieren können – Ziel sind 20 bis 25 Investments.