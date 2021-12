Pictet verstärkt Schwellenmarkt-Management

Der Schweizer Vermögensverwalter Pictet holt Alain Nsiona Defise als Spezialisten für Unternehmensanleihen in Schwellenländern. Von Pictets Standort in London aus leitet er ab sofort das Geschäft mit Schwellenländer-Firmen.Dieselbe Aufgabe hatte er bereits bei J.P. Morgen und verwaltete dort 2 Milliarden US-Dollar. Bei Pictet führt er nun ein dreiköpfiges Team aus erfahrenen Analysten, die ihm im täglichen Geschäft zur Hand gehen sollen.Pictet & Cie. ist in Genf beheimatet und beschäftigt mehr als 3.200 Mitarbeiter. Nach eigenen Angaben verwaltet das Unternehmen mehr als 301 Milliarden Euro.