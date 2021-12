Pictet: Wasserfonds öffnet die Schleuse

Der Genfer Vermögensverwalter Pictet dreht den Hahn auf: Ab sofort können institutionelle Anleger wieder unbeschränkt in den Pictet Water Fund (WKN: 933 349) investieren. Vor einem Jahr wurde die maximal mögliche Anlagesumme pro Großinvestor auf täglich 500.000 Euro beschränkt.Damit reagierte die Fondsgesellschaft darauf, dass Anleger den Wasser-Aktienfonds von Fondsmanager Hans Peter Portner förmlich überschwemmten: In den ersten drei Monaten des vorigen Jahres stieg das Volumen von 3 Milliarden Euro auf 4 Milliarden Euro. Aktuell sind es 3,2 Milliarden Euro.Privatanleger konnten trotz der geschlossenen Schleuse zwar weiterhin ihr Geld in dem Fonds anlegen. Doch wenn mehrere Anleger bei einer Bank Anteile im Gesamtwert von mehr als 500.000 Euro orderten, saßen die Anleger auf dem Trockenen.