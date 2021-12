Pictet wirbt Top-Manager von der Deutschen Bank ab

Eiche leitet zukünftig das neu geschaffene Exekutivkomitee Private Wealth Management Deutschland der Pictet-Gruppe, dem auch Andreas Müller und Michael Lepach angehören. In dieser Funktion berichtet er an Heinrich Adami, Geschäftsführer der Pictet-Gruppe.Bei der Deutschen Bank war Eiche zuletzt für die Strategie und Kundenbetreuung der privaten Vermögensverwaltung mitverantwortlich. Davor war er Vorsitzender der Geschäftsleitung der privaten Vermögensverwaltung der Deutschen Bank in Stuttgart.