Piero Calandra (47) wird zum 1. Januar 2025 Bereichsvorstand Bank Partner der Zurich Gruppe Deutschland. In der neu geschaffenen Position berichtet er an Ulrich Christmann, Vorstand Privat- und Gewerbekunden.

Zu Calandras Aufgaben gehören die Weiterentwicklung des Bancassurance-Geschäfts sowie den Ausbau von Kooperationen. Deutsche Bank und Postbank sind starke Kooperationspartner im Bancassurance-Vertrieb von Zurich.

Der Manager ist seit Juli 2024 Bereichsleiter Bank Partner bei Zurich. Er kam 2021 als Bereichsleiter Digital Bancassurance zum Unternehmen. 2023 übernahm er die Position als Bereichsleiter Vertriebsmanagement im Ressort Bank Partner und erhielt Prokura.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Über Piero Calandra

Vor Zurich arbeitete Calandra bei der Deutschen Bank und der Commerzbank. Er absolvierte seinen Master of Arts Banking & Finance an der Frankfurt School of Finance & Management und ist als Führungskräftecoach und Vertriebstrainer ausgebildet.

Die Zurich Gruppe Deutschland verzeichnete 2023 Beitragseinnahmen von knapp 6 Milliarden Euro bei Kapitalanlagen von mehr als 51 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.900 Mitarbeiter.