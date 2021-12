Pierre-Etienne Durand verantwortlich für Strategieplan bei Edmond de Rothschild

Pierre-Etienne Durand (37) ist seit dem 1. Oktober Leiter Konzernstrategie und Organisation bei der Edmond de Rothschild Gruppe. In dieser Funktion wird er mit Christophe de Backer, Geschäftsführer der Edmond de Rothschild Gruppe, zusammenarbeiten. Seine Aufgabe ist es künftig, die Teams der Gruppe bei der Entwicklung des neuen Strategieplans 2013 – 2016 zu unterstützen.Durand startete seine Karriere bei Oliver Wyman in Paris und wechselte zu Bain & Company, wo er 2012 Partner wurde. Durand ist spezialisiert auf den Finanzdienstleistungssektor – insbesondere in den Bereichen Asset Management und Private Banking. Er begleitete verschiedene große Gruppen bei ihren Strategien zur Umstrukturierung sowie zur Optimierung von externem Wachstum und Performance.