Pierre Pincemaille DNCA verstärkt Team für Absolute Performance

Pierre Pincemaille (41) verstärkt ab sofort das Absolute Performance-Team der DNCA unter der Leitung von Cyril Freu. Dort arbeitet er mit den Managern Mathieu Picard, Boris Bourdet und Wladimir Poux zusammen.Pincemaille begann seine Karriere 1998 bei BGPI als Manager für europäische Aktien mit Schwerpunkt auf Energie- und Chemiewerte. Zudem war er für das Management von Lebensversicherungspolicen, Depotkonten und Aktiensparplänen verantwortlich.2002 wechselte er zu Ixis Asset Management, wo er das Management der europäischen Aktienfonds von CNP übernahm. In den fünf Jahren bis 2007 wurde er in den Ixis-Anlageausschuss berufen. Außerdem leitete er die Finanzanalyse des Rohstoff- sowie des Energiesektors.2007 wechselte er in ein neunköpfiges Team bei BNP Paribas Asset Management, das für die „Best Select“-Fonds für Aktien aus Europa und der Eurozone verantwortlich ist. Gleichzeitig verantwortet das Team die Analyse des Energiesektors.