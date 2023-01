Pilnys Asia Insights Chinas demografische Katastrophe: 850.000 Einwohner weniger

Gemischte Gefühle und gemischte Aussichten beherrschen den Blick auf das Reich der Mitte im Neuen Jahr. Am 22. Januar hat das chinesische Neujahr 2023 begonnen. Es steht im Zeichen des Hasen, genauer des Wasser-Hasen und folgt dem eher unerfreulichen Jahr des Tigers, das am 1. Februar 2022 begonnen hatte.



Das chinesische Neujahrsfest, auch Frühlingsfest genannt, gilt in China und anderen Ländern Ostasiens als der wichtigste Feiertag des Jahres. Da es sich nach dem Mondkalender richtet, findet es nicht an einem festgelegten Tag des gregorianischen Kalenders statt, sondern in der Regel am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. Also zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar.



Das Fest dauert 16 Tage und endet mit dem Laternenfest am 5. Februar. Es ist für Hunderte Millionen Chinesen oft die einzige Chance im Jahr, ihre Familien zu besuchen. Die meisten Wanderarbeiter lassen ihre Kinder bei den Großeltern auf dem Land, während sie in Großstädten arbeiten. In diesem Jahr...