Pilnys Asia Insights Peking rückt langsam vom Schulterschluss mit Moskau ab

Am 15. und 16. November fand auf der indonesischen Insel Bali der G20-Gipfel statt. US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping kamen am Rande der Konferenz zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit Bidens Amtsantritt zusammen. Bis Anfang 2020 hatte Xi viele – auch kleine – Staaten besucht, um für die Rückkehr Chinas als globale Nummer 1 zu werben.



Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte er keine Auslandsreisen mehr unternommen und war erst wieder im vergangenen September nach Kasachstan und Usbekistan aufgebrochen. Xi und der russische Präsident Wladimir Putin hatten sich beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan getroffen und dort demonstrativ ihre „grenzenlose Partnerschaft“ zelebriert. Putin hatte lange offengelassen, ob er nun an dem G20-Gipfel teilnehmen würde. Letztlich wurde er dort von Außenminister Lawrow vertreten, der nach einem Kurzauftritt jedoch überstürzt...