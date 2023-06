Pimco-Experte Andreas Schmid Robuster und profitabler: Richtig streuen mit Alternatives

Alternative Anlagen können Anlegern eine interessante Möglichkeit bieten, ihre Portfolios zu diversifizieren, weniger anfällig für die Schwankungen an den Märkten zu machen und ihnen gleichzeitig dabei helfen, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen – selbst in Phasen der Unsicherheit an den Märkten.

Natürlich gehen mit diesen potenziellen Vorteilen auch zusätzlich Komplexität und Risiken einher. Deshalb müssen Investoren unbedingt verstehen, wie die verschiedenen Strategien funktionieren. Nur so können sie fundierte Entscheidungen über die Rolle von Alternativen Investments in ihren Portfolios treffen.

Aber was sind Alternative Investments? Einfach ausgedrückt, handelt es sich dabei um jede Anlage, die über die traditionellen Long-only-Vehikel, wie Aktien und Anleihen, hinausgeht. Da Alternative Anlagen in der Regel geringere Korrelationen zu traditionellen Asset-Klassen aufweisen, werden sie in erster Linie zur Portfoliodiversifizierung eingesetzt.

Um zu verstehen, welche Rolle Alternative Investments in einem Portfolio mit längerem Zeithorizont spielen können, kann ein genauerer Blick auf die Vermögensallokation institutioneller Anleger hilfreich sein.

In den Portfolios institutioneller Investoren dominieren häufig prozyklische Risiken. Das liegt daran, dass sie Aktien und andere langfristige Risikopositionen einsetzen, um langfristig positive Erträge zu erzielen. Um prozyklische Engagements über längere Zeithorizonte aufrechtzuerhalten, setzen institutionelle Portfolios auch häufig auf hochwertige festverzinsliche Wertpapiere. Hier soll die Duration die Portfolios während zyklischer Abschwünge stützen.

Aktien und Anleihen allein reichen zum Diversifizieren nicht immer

Dieser Ansatz hat sich in den letzten Jahrzehnten im Großen und Ganzen bewährt. Das könnte auch in Zukunft so bleiben. Jedoch hat das Jahr 2022 Anlegern bewusst gemacht, dass es Auswirkungen auf ihre Portfolios haben kann, wenn sich die Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen plötzlich von negativ zu positiv verschieben.

Dieser Wechsel des Korrelationsregimes in Verbindung mit einem hohen Maß an makroökonomischer Unsicherheit in Bezug auf Inflation und Wirtschaftswachstum veranlasst nun viele Anleger dazu, defensive Alternativen einzubeziehen. Sie erkennen die Attraktivität der "Diversifizierung ihrer Diversifikatoren", und setzen neue Strategien ein, um ihre Portfolios robuster aufzustellen.

Der institutionelle Ansatz zur Portfoliodiversifizierung hat sich über die Zeit stetig weiterentwickelt. Während Barmittel und Kernanleihen bis in die 1980er Jahre die typischen defensiven Elemente klassischer 60/40-Portfolios waren, kamen in den folgenden Jahrzehnten andere Vermögenswerte wie langlaufende Staatsanleihen, defensive Hedgefonds, Gold und Rohstoffe hinzu.

Seit der globalen Finanzkrise haben Investoren ihr Instrumentarium an defensiven Alternativen weiter ausgebaut, etwa um Strategien wie Managed Futures, alternative Risikoprämien, versicherungsgebundene Wertpapiere, private Kredite und sogenannte Tail-Risk-Hedges (siehe Abbildung 1).

Bei der Umschichtung in defensive Alternativen könnten Investoren Bedenken haben, dass einzelne Strategien sich bestimmten Umfeldern als effektiver erweisen als in anderen. Deshalb sind wir der Meinung, dass es sinnvoll ist, einen Korbansatz zu wählen. Die Kombination verschiedener Strategien, die mit Aktien negativ korreliert sind, reduziert nicht nur das Aktienrisiko, sondern kann auch einen positiven Einfluss auf die Rendite haben.

Ein Bündel alternativer Anlagen für alle Szenarien

Wie können Anleger also robuste Portfolios aus defensiven alternativen Anlageformen zusammenstellen, um unterschiedlichen Anlagezielen gerecht zu werden? Sollten sie das Portfolio optimieren, um die risikobereinigte Rendite zu maximieren oder um eine maximale Konvexität zu erreichen? Unserer Ansicht nach gibt es keine Einheitslösung, da sich Ziele, Risikotoleranz Ausgangsbedingungen, Budgets für Gebühren und die Governance-Realität verschiedener Investoren deutlich unterscheiden. Daher ist der wichtigste Schritt, klare Ziele zu definieren.

Auf der Grundlage unserer Erfahrung mit globalen Investoren gibt es im Kern zwei unterschiedliche Anlegertypen, wenn es um die Festlegung der Ziele und die Definition des Erfolgs eines defensiven Alternativprogramms geht:

Investor A strebt attraktive risikobereinigte Renditen mit niedrigem Aktien-Beta an:

Konzentriert sich in erster Linie auf die Maximierung der Renditen bei einem niedrigen Aktien-Beta (typischerweise <0,3).

Erwartet, dass das defensive alternative Portfolio einen gewissen Ertrag erwirtschaftet

Kaum besorgt über die Portfolio-Performance bei unerwarteten negativen Ereignissen (Tail Events) oder Liquiditätsschocks.

Anleger B strebt negativ korrelierte Renditen mit hoher Liquidität an:

Konzentriert sich in erster Linie auf die Minimierung des Aktien-Beta. In der Regel soll dieses null oder negativ sein

Besorgt über die Performance im Falle unerwarteter negativer Ereignisse (Tail Events)

Plant, das Portfolio als Liquiditätsquelle zu nutzen

Wie erwartet, sieht das "optimale" Portfolio für diese Anleger recht unterschiedlich aus. Anleger A könnte unserer Ansicht nach eine stärkere Allokation in private Kredite (wie Spezialfinanzierungen/Asset Based Lending) und alternative Risikoprämien (ARP) in Betracht ziehen. Diese Strategien haben das Potenzial, Erträge zu erwirtschaften, und weisen tendenziell attraktive Sharpe-Ratios auf, während beide zeitweise ein leicht positives Aktien-Beta aufweisen können.

Im Gegensatz dazu sollte sich Anleger B unserer Meinung nach mehr auf defensive ARP und Trendfolgestrategien konzentrieren. Diese Strategien bieten nicht unbedingt Erträge und opfern im Allgemeinen die erwartete Rendite bis zu einem gewissen Grad zugunsten eines geringeren Aktien-Beta. Darüber hinaus könnte Anleger B eine Allokation in die Absicherung des Tail-Risikos in Erwägung ziehen. Diese weist im Gegenzug für den Schutz vor Gap-Ereignissen tendenziell eine negative erwartete Rendite auf.

Angesichts der großen Vielfalt an Anlagezielen muss jeder Anleger selbst entscheiden, welches Portfolio für ihn am besten geeignet ist. Die meisten werden wahrscheinlich irgendwo zwischen Portfolio A und Portfolio B liegen. Klar ist jedoch: Defensive alternative Portfolios, die so konzipiert sind, dass sie konvexe Merkmale aufweisen, bieten wahrscheinlich die dringend benötigten Diversifizierungsvorteile für typische prozyklische Multi-Asset-Portfolios.

Abbildung 1: Definition und Beispiele für defensive alternative Investment-Strategien

Abbildung 2 zeigt Merkmale dieser Strategien, einschließlich der geschätzten risikobereinigten Renditen, die auf den Kapitalmarktannahmen von Pimco basieren.

Abbildung 2: Die wichtigsten Merkmale defensiver Alternative Investments

Über den Autor:

Andreas Schmid ist Leiter Global Wealth Management Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa bei Pimco Europe.