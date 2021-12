Pimco holt zwei neue Kundenbetreuer für institutionelle Anleger

Andreas Schmid und Erik Crawford sind die jüngsten Zugänge in Pimcos Kundenbetreuungs-Team für Deutschland und Österreich. Erik Crawford steigt als Vize-Präsident und Kundenbetreuer für institutionelle Geschäftskunden in Deutschland und Österreich ins Team von Frank Witt ein. Er kommt von HQ Trust, wo er das Asset-Management leitete. Crawford gründete außerdem Mercers Investment-Consulting und ist dort bis heute Partner.



Andreas Schmid ist bei Pimco für besonders vermögende Kunden zuständig. Als Vize-Präsident des Wealth-Management-Teams berichtet er an Marco Grzesik. Zuvor war Schmid zwölf Jahre bei Fidelity in verschiedenen Positionen tätig.



Pimco gehört seit 2000 zur Allianz-Gruppe. Die 1971 gegründete Investmentgesellschaft verwaltet nach eigenen Angaben Kundengelder in Höhe von 1,49 Billionen Euro.