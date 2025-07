Der globale Immobilienmarkt steht vor einem fundamentalen Wandel. Zu diesem Schluss kommt der Vermögensverwalter Pimco in seinem aktuellen Real Estate Outlook aus dem Juni 2025. Die traditionellen Anlagestrategien, die auf breite Sektorallokationen und Momentum-getriebene Ansätze setzten, erweisen sich dem Asset Manager zufolge in der aktuellen Marktphase als unzureichend.

„Unsicherheit ist strukturell geworden“, konstatieren die Pimco-Portfoliomanager John Murray, François Trausch, Russell Gannaway und Kirill Zavodov. Handelsspannungen, hartnäckige Inflation, Rezessionsrisiken und volatile Zinsen hätten die Märkte verunsichert und Entscheidungsprozesse verlangsamt. Die Autoren betonen: „Traditionelle Strategien – breite, momentum-getriebene Ansätze, Cap-Rate-Kompression, Mietwachstum – bieten keine verlässliche Grundlage mehr.“

Refinanzierungswelle als Chance und Risiko

Eine zentrale Herausforderung stellt die anstehende Refinanzierungswelle dar. Nach Angaben von Pimco müssen bis Ende 2026 in den USA Kredite im Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar und in Europa von 315 Milliarden Euro refinanziert werden. Diese Situation schaffe sowohl Risiken als auch Investmentchancen, insbesondere im Bereich der Kreditvergabe.

Pimco sieht attraktive Möglichkeiten in verschiedenen Debt-Strategien: von Senior-Darlehen zur Risikominimierung bis hin zu hybriden Kapitallösungen wie Junior-Debt, Rettungsfinanzierungen und Überbrückungskrediten. Diese seien für Investoren konzipiert, „die zusätzliche Zeit benötigen, sowie für Eigentümer und Kreditgeber, die Finanzierungslücken schließen müssen“.

Regionale Divergenzen verschärfen sich

Die makroökonomischen Bedingungen entwickeln sich regional zunehmend auseinander. In den USA belastet der unsichere Zinspfad besonders die Büro- und Einzelhandelssektoren. „Die Refinanzierungsaktivität hat sich stark verlangsamt“, so die Experten. Die Transaktionsvolumina blieben gedämpft, und die Bewertungen hätten nachgegeben.

Europa kämpft mit eigenen Herausforderungen: geringes Wachstum, alternde Bevölkerung und schwache Produktivität. Die Inflation bleibe hartnäckig, Kredite seien knapp. Dennoch identifiziert man Widerstandsnester: „Erhöhte Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur könnten in einigen Ländern für Auftrieb sorgen.“

Im asiatisch-pazifischen Raum fließt Kapital verstärkt in stabile Märkte wie Japan, Singapur und Australien. „Länder, die für ihre Transparenz und Stabilität geschätzt werden“, heißt es im Bericht. „Die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt verbessert sich, unterstützt durch kulturelle Normen und den Wettbewerb um Talente. Die Nachfrage konzentriert sich weiterhin auf hochwertige Vermögenswerte.“ China hingegen bleibe unter Druck: „Der Immobiliensektor ist noch immer fragil, die Verschuldung hoch und das Verbrauchervertrauen schwach“, analysieren die Pimco-Experten.

Sektorale Gewinner und Verlierer

Die Analyse zeigt eine klare Zweiteilung der Immobiliensektoren:

Resiliente Sektoren:

Digitale Infrastruktur: Die Nachfrage nach Rechenzentren explodiert. Pimco prognostiziert einen Anstieg der Ausgaben der Tech-Giganten Amazon, Microsoft und Google von 191 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 298 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 – ein Plus von 56 Prozent. Allerdings warnen die Experten vor Herausforderungen: „Stromengpässe, regulatorische Hürden und steigende Kapitalintensität“ müssten bewältigt werden.

Die Investitionen in Rechenzentren steigen © Pimco

Wohnen: Der Sektor profitiert weiterhin von struktureller Nachfrage. „Demografische Rückenwinde wie Urbanisierung, alternde Bevölkerung und sich wandelnde Haushaltsstrukturen unterstützen die langfristige Nachfrage“, heißt es im Bericht. Besonders Japan sticht mit seiner Mischung aus urbaner Migration und institutioneller Tiefe hervor.

Logistik: Trotz moderater Verlangsamung des Mietwachstums bleiben die Fundamentaldaten solide. „In den USA beispielsweise profitieren die Häfen an der Ostküste und die Binnenverkehrsknotenpunkte von der Rückverlagerung und der Verlagerung der Seewege. Dies spiegelt ein allgemeines globales Muster wider: Vermögenswerte in der Nähe wichtiger Logistikkorridore – seien es Häfen, Bahnhöfe oder städtische Zentren – erzielen einen hohen Preis“, heißt es in der Studie. Jedoch schwäche sich selbst an diesen bevorzugten Standorten die Vermietungsdynamik ab, „da die Mieter vorsichtiger geworden sind, Entscheidungen verzögert werden und das neue Angebot in einigen Korridoren die Nachfrage zu übersteigen droht“.

Unter Druck stehende Sektoren:

Büroimmobilien: Der Sektor durchläuft eine „langsame und ungleichmäßige Neukalibrierung“. Die Kluft zwischen erstklassigen und zweitklassigen Objekten habe sich zu einer „strukturellen Bruchlinie“ verhärtet. Während Class-A-Gebäude in zentralen Geschäftsvierteln weiterhin Mieter anziehen, drohe älteren, weniger anpassungsfähigen Gebäuden die Obsoleszenz.

Einzelhandel: Hier zeigt sich ein differenziertes Bild. Lebensmittelverankerte Zentren und Fachmarktzentren erweisen sich als widerstandsfähig, während Kaufhäuser-abhängige Malls weiter unter Druck stehen.

Investmentansatz: Vom Beta zum Alpha

Pimco plädiert für einen grundlegenden Strategiewechsel: „In diesem Zyklus werden Alpha-Opportunitäten wichtiger sein als Beta-Wetten.“ Erfolg hänge von detaillierter Analyse auf Objektebene und tiefem Verständnis der lokalen Marktdynamik ab.

Die Vermögensverwalter empfehlen einen „granularen Ansatz“, der sich auf spezifische Objekte, Teilmärkte und Strategien konzentriert, die „dauerhaftes Einkommen liefern und Volatilität standhalten können“. Dabei müssten Investoren lokale Einblicke mit globaler Perspektive integrieren und strukturelle Trends von zyklischem Rauschen unterscheiden.

Der Pimco-Ausblick zeichnet das Bild eines Immobilienmarkts im Umbruch. Die Ära breiter Marktexposition weicht einer Phase gezielter Exekution über Eigen- und Fremdkapital hinweg. „Die Herausforderung besteht nicht einfach darin, am Markt teilzunehmen, sondern ihn mit Klarheit und Zielstrebigkeit zu navigieren“, resümieren die Autoren.