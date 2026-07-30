Pimco hat eine ETF-Anteilsklasse seiner Aktien-Anleihen-Strategie aufgelegt. Der Pimco Advantage Stocks Plus US Large Cap ETF (ISIN: IE000KR2IEH1) ist an der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der Deutschen Börse gelistet. Er basiert auf einer Mischfondsstrategie, welche der Fondsanbieter bereits seit 1986 anwendet und unter dem Namen Pimco GIS Stocks Plus als Fonds anbietet.

Der sogenannte Stocks-Plus-Ansatz kombiniert US-Aktien mit großer Marktkapitalisierung mit den aktiven Anleihestrategien des Unternehmens. Ziel sei es, den Index S&P 500 zu übertreffen.

Pimco ist nach eigener Aussage bereits 2011 in den europäischen Markt für aktive ETFs eingestiegen. Ende Juni 2026 besitzt Pimco einen Marktanteil von 4,8 Prozent am Markt aktiver ETFs. Das kalifornische Unternehmen beschäftigt gut 3.000 Mitarbeiter, die rund 2 Billionen Euro an etwa 30 internationalen Standorten verwalten.