Pimco Total Return Fonds Gross-Abgang: Pimco-Fonds reduziert US-Schatzbriefe

Weniger US-Schatzbriefe bei Pimco Total Return-Fonds: Der amerikanische Vermögensverwalter Pimco reduziert den Anteil an amerikanischen Staatspapieren bei dem weltweit größten Anleihefonds auf 38 Prozent. Im August, vor dem Weggang von Bill Gross, lag der Anteil noch bei 41 Prozent. Ebenfalls gesenkt hat Pimco den Anteil an Anleihen aus anderen Industrieländern: von 13 auf 11 Prozent. Um ein Prozent erhöht wurde der Anteil an Schwellenländer-Anleihen (von 9 auf 10 Prozent).Am 26. September hatte Bill Gross Pimco verlassen. Die übrigen Anteile des Fonds im September.