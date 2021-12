Pimco Trends Managed Futures Strategy Pimco legt neuen Trendfolge-Fonds auf

Die Investmentgesellschaft Pimco ist mit einem neuen Publikumsfonds an den Start gegangen. Das berichtet die Nachrichtenplattform citywireglobal.com . Der im irischen Dublin beheimatete Trendfolge-Mischfonds Pimco Trends Managed Futures Strategy ist auch in Deutschland zum Verkauf zugelassen. Er bildet sein US-amerikanisches Gegenstück, das 432 Millionen US-Dollar Assets under Management hält, spiegelbildlich ab.Fondsmanager Vineer Bhansali verfolgt eine quantitative Stragtegie. Bhansali wird Markt- und makroökonomische Erkenntnisse sowie quantitativen Research nutzen, um von kurzfristigen Marktschwankungen mittels Derivaten zu profitieren.