Pioneer Investments Deutschland mit neuem Geschäftsführer

Bilal ist seit April dieses Jahres als Generalbevollmächtigter für Pioneer Investments tätig. In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer verantwortet er den institutionellen und den Wholesale-Vertrieb sowie das Marketing von Pioneer Investments in Deutschland.Vor seinem Wechsel zu Pioneer Investments war Bilal sieben Jahre für Allianz Global Investors Europe tätig. Dort war er zuletzt als Europa-Chef im Bereich Geschäftsentwicklung und Berater-Betreuung für das institutionelle Geschäft in Europa zuständig. Bevor er 2004 zu Allianz Global Investors ging arbeitete Bilal fünf Jahre lang als Senior Investment Consultant bei der Pension Consult im Asset Management-Bereich der Hypo Vereinsbank.„Mit der Bestellung von Oliver Bilal ist die Neustrukturierung der Geschäftsführung von Pioneer Investments Deutschland abgeschlossen“, erklärt die Gesellschaft. Neben Bilal und Evi C. Vogl gehören weiterhin John Burns und Jürgen Rauhaus der Geschäftsführung an. Burns verantwortet die Bereiche Operations, Risk Management und Legal & Compliance. Rauhaus zeichnet für den Bereich Investments verantwortlich.