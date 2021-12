Redaktion 21.08.2014

Pioneer Investments Pioneer Investments Multi Manager Best Select: Top-Managementleistungen in einem Korb!

Unter vielen tausend Investmentfonds gibt es auch zahlreiche so genannte Fondssterne. Ihre Markenzeichen sind eine nachhaltige Management-Strategie, überdurchschnittliche Anlageergebnisse oder auch ihr sehr gutes Renommee in der Branche. Der neue Multi-Manager-Ansatz von Pioneer Investments kombiniert Investmentfonds, die viele verschiedene Wertpapierklassen abdecken (Multi Asset). Ausgewählt werden die Sterne am Fondshimmel, aber auch vielversprechende Newcomer, die aus Sicht des Fondsmanagements vielleicht die Stars von morgen sein werden.