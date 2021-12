Pioneer-Manager für Russlands Aktien und Renten

Pioneer Investments hat zwei neue Manager für ihre Russland-Fonds eingestellt. Sie sollen das neu gegründete Moskauer Investment-Team des Unternehmens unterstützen und an der Entwicklung neuer Fonds mitwirken. Bislang ist Pioneer noch mit keinem Länderfonds am deutschen Markt vertreten, der nur in Russland investiert.Sergey Grigoryan wird als Experte für den russischen Aktienmarkt an der Entwicklung neuer Russland-Aktienfonds beteiligt sein. Außerdem bestimmt er die Strategie der Russland-Portfolios. Er war zuvor Geschäftsführer des Vermögensverwalters Russ Capital Asset Management.Andrew Bershadsky kommt von der österreichischen Fondsgesellschaft Raiffeisen Capital, wo er die Portfolios von Rentenfonds des Unternehmens managte. In dieser Funktion wird er auch für Pioneer tätig sein.