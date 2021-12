Pioneer Neuer Dachfonds für Multi-Asset-Fonds

Pioneer Investments darf einen neuen Dachfonds in Deutschland vertreiben. Der Pioneer Investments Multi Manager Best Select (WKN: A1W9BL) bündelt bewährte Multi-Asset-Zielfonds und wenig bekannte Neulinge. Fondsmanager Reinhard Stork darf aber auch über andere Zielfonds auf unterschiedliche Märkte, Anlagestile und Manager streuen.Bei der Fondsauflage investierte Stork nur in bekannte Multi-Asset-Fonds. Er siebte zunächst aus 400 Zielfonds Strategien mit einer nachhaltig guten Wertentwicklung aus. Anschließend schaute er sich die Fähigkeiten der Manager an. Hierbei berücksichtigte er nicht nur die Performancestabilität der Zielfonds, sondern prüft auch, wie sich die Fondsmanager in schwierigen Marktphasen verhalten.In der Startallokation des Pioneer Investments Multi Manager Best Select befinden sich elf Multi-Asset-Zielfonds:- BGF Global Allocation- First Eagle Amundi International- Flossbach von Storch Strategie Multiple Opportunities II- Janus Balanced- Kapital Plus- MFS Meridian Global Total Return- M&G Optimal Income- Morgan Stanley Diversified Alpha Plus- Nordea-1 Stable Return- Pioneer Funds – Global Multi-Asset- Templeton Global Income