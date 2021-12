Pioneer: Neuer Garantiefonds eignet sich vor allem für Fondspolicen

Geht der Verlust darüber hinaus, springt als Garantiegeber die UniCredit Bank ein. Im Gegensatz zu vielen bereits bestehenden Garantiefonds am Markt, ist es ein Ziel der Fondsmanager, die sogenannte „Cash-Falle“ (Cash-Lock, Monetarisierungsrisiko) zu vermeiden. Sie kommt zustande, wenn Fondsmanager in schwachen Börsenphasen das gesamt Portfolio in risikoarme Papiere umschichten, um die Garantie in jedem Fall sicher stellen zu können. Denn dann ist ein Ausflug an die Aktienmärkte zu riskant. Das Geld sitzt in sicheren, aber auch weniger Rendite bringenden Wertpapieren fest.Beim Pioneer P.F. – Dynamic Hybrid 80 Guaranteed ist dieses Risiko durch die monatliche Ausrichtung immer nur für einen Monat gegeben. Mit jedem Monatsanfang ist wieder ein Aktienanteil von 100 Prozent möglich. „Für den Kunden ergeben sich so höhere Ertragschancen ohne dabei auf ein gewisses Sicherheitsnetz verzichten zu müssen“, sagt Welp.Neben dem Einsatz in fondsgebundenen Lebensversicherungen eignet sich der Fonds auch für Anleger, die ein Produkt mit einer dynamischen Asset-Allokation und einer Absicherung bei stark fallenden Märkten suchen. Zur Einführung des Pioneer P.F. – Dynamic Hybrid 80 Guaranteed entfällt der Ausgabeaufschlag bis Ende November 2010, danach beträgt er 4 Prozent – in Lebensversicherungen liegt er bei 0 Prozent.Die Managementvergütung liegt bei 1,2 Prozent pro Jahr, die Kosten für die Garantie belaufen sich auf 0,7 Prozent pro Jahr.