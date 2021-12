Pioneer: Rohstoff-Fonds für Alpha-Tiere

Der neue Pioneer Funds - Commodity Alpha (WKN AONB5Z) investiert weltweit in Rohstoffmärkte. Der Fonds wird nach quantitativen Kriterien gemanagt: Dabei orientiert sich Fondsmanager Peter Königsbauer am Dow Jones-AIG Commodity Total Return Index.Ein sogenanntes Alpha, also eine Wertentwicklung oberhalb des Index, will Königsbauer mit speziellen strategischen Maßnahmen erreichen. So geht er unter anderem Long- und Short-Positionen ein, womit er auf steigende und fallende Rohstoffpreise setzt. Darüber hinaus investiert er in so genannte Small Commodities (etwa Sojabohnen), die nicht im DJ-AIG-Index berücksichtigt sind.Der Ausgabeaufschlag des Pioneer Funds – Commodity Alpha beträgt bis zu 4 Prozent, an jährlichen Gebühren fallen 1,25 Prozent an.