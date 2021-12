Pioneer: Vorhang auf für Strukturierte Fonds

Pioneer Investments ist in den Markt für strukturierte Fonds eingestiegen. Nach Unternehmensangaben sollen in diesem Jahr bis zu 20 neue Pioneer-Fonds an den Markt kommen. Darunter seien auch strukturierte Fonds zu finden, die Anlegern die Eigenschaften eines Zertifikats in der rechtlichen Hülle eines Investmentfonds bieten.Das erste Produkt dieser Art ist der neue Euro Stoxx Protect (ISIN: 979148). Fondsmanager Herbert Ruf investiert in Derivate für den Dow Jones Euro Stoxx 50. Anleger nehmen so an der Wertentwicklung des Euroland-Aktienbarometers teil, allerdings mit Garantie: Am Ende der sechsjährigen Laufzeit sollen sie mindestens ihr eingesetztes Kapital zurückbekommen.Nur der Ausgabeaufschlag ist weg, wenn der Index innerhalb der nächsten sechs Jahre an Wert verliert. Für diesen Schutz müssen Anleger auf einen Teil der möglichen Rendite verzichten: Sie nehmen nur an einer Wertsteigerung bis maximal 60 Prozent teil.„Wir möchten damit Anleger erreichen, die auf der Suche nach sicheren Anlagemöglichkeiten mit Renditepotenzial sind“, erklärt Peter Badstöber, der den Vertrieb der Pioneer-Fonds über die Hypovereinsbank (HVB) verantwortet. Die erste Tranche des Fonds wird exklusiv von der HVB vertrieben, die wie Pioneer zum italienischen Unicredit-Konzern gehört. Eine zweite Tranche für den allgemeinen Vertrieb ist in Planung.Der Ausgabeaufschlag beträgt 4 Prozent, die Verwaltungsgebühr ein Prozent.