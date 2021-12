Christian Hilmes 22.02.2008 Lesedauer: 1 Minute

Pioneer will Absatzkrise meistern

Pioneer Investments reagiert mit einer neuen Vertriebsstrategie auf den schleppenden Absatz ihrer Fonds in Deutschland. Künftig sollen die einzelnen Kundengruppen individueller betreut werden: „Wir werden so den steigenden Ansprüchen unserer Kunden gerecht“, erklärt Dominik Kremer (40). Er tritt die neugeschaffene Position des Sprechers der Geschäftsführung an.