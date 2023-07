Private Krankenversicherungen (PKV) sind ein spannendes Thema – auch für Rating- und Rankingagenturen. Allein in dieser Woche sind hierzu drei Studien mit unterschiedlichen Schwerpunkten erschienen. Das Analysehaus Servicevalue fragte Kunden, welche Anbieter sie in den letzten zwei Jahren am häufigsten weiterempfohlen haben. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Inter am häufigsten weiterempfohlen wird, gefolgt von Allianz und Huk-Coburg.

Solvenz und Beitragsstabilität

Wenige Tage davor nahm der Analyst Carsten Zielke die Eigenmittelausstattung privater Krankenversicherer unter die Lupe. Sein Fazit: Die Solvenzsituation der meisten Anbieter ist stabil, bei der Kapitalanlage könnten sie jedoch mehr ins Risiko gehen. Den Kunden von zehn Gesellschaften drohen allerdings Prämiensteigerungen.

Auch die ebenfalls diese Woche veröffentlichte Studie von Morgen & Morgen (M&M) widmet sich der Beitragsstabilität. Das Rating zeigt nur minimale Veränderungen zum Vorjahr, die Beiträge seien nur um 2,04 Prozent gestiegen. Für die Zukunft rechnen aber auch die M&M-Analysten mit Beitragserhöhungen.

Arag am häufigsten ausgezeichnet

Vergleicht man die Studien, in denen konkrete Gesellschaften oder deren Tarife ausgezeichnet werden, taucht Arag am häufigsten in den Besten-Listen auf. Der Versicherer ist in fünf der zehn von DAS INVESTMENT untersuchten Studien vertreten. LVM und Signal Iduna kommen jeweils vier Mal in den Top-Rankings der zehn Studien vor.

Allianz, R+V, Debeka, Barmenia und Inter kommen auf jeweils drei Nennungen. Ergo-Tochter DKV, Süddeutsche (SDK), Württembergische, Huk-Coburg, Hallesche und Hanse Merkur wurden jeweils zwei Mal genannt. Mehrere Nennungen einer Gesellschaft oder deren Tarife innerhalb einer Studie wurden nicht berücksichtigt.

In der Bildstrecke fassen wir die zehn Studien und deren Ergebnisse nochmals kurz zusammen.