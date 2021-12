PKV: Arag Krankenversicherung mit zwei neuen Tarifen

Ab 1. Juli ist der Ergänzungstarif 483 zu haben. Er deckt neben Heilpraktikerbehandlungen auch Behandlungen durch Ärzte für Naturheilverfahren ab. Hinzu kommen Extras fürs Auge, so etwa ein Zuschuss für Laser-Operation en. Ebenfalls am 1. Juli startet Tarif V100 der Arag. Er übernimmt die Kosten für Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen. Auch abgedeckt sind die Kosten für Schutzimpfungen, etwa wenn Versicherte in den Urlaub ins Ausland fahren. Zur PKV-Serie "Die besten Zusatzversicherungen" geht es hier.