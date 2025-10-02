Der PKV-Verband erklärt, warum die PKV-Beiträge 2026 um durchschnittlich 13 Prozent steigen werden und wie Versicherte sie senken können.

Arbeitsbesprechung im Krankenhaus: Krankenhauskosten sind im hohen Maße für steigende PKV-Beiträge verantwortlich, heißt es vom PKV-Verband.

Zum 1. Januar 2026 müssen rund 60 Prozent der Privatversicherten mit höheren Beiträgen rechnen. Im Schnitt steigen ihre Beiträge um etwa 13 Prozent. Das teilt der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) mit. In den Zahlen nicht erfasst sind Versicherte, deren Unternehmen die Beiträge unterjährig anpassen.

Bereits zum 1. Januar 2025 waren rund zwei Drittel der Privatversicherten von Beitragserhöhungen betroffen. Die durchschnittliche Anpassung lag bei 18 Prozent für die Betroffenen. Auf die Gesamtheit aller PKV-Versicherten umgerechnet lagen die Beiträge damit rund 12 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Gesetzlicher Mechanismus führt zu sprunghaften Anstiegen

Eine Beitragsanpassung darf laut PKV-Verband nur dann erfolgen, wenn die Versicherungsleistungen in einem Tarif nachweislich um einen bestimmten Prozentsatz höher liegen als ursprünglich kalkuliert. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Abweichung von 10 Prozent. In manchen Tarifen ist vertraglich ein niedrigerer Schwellenwert vereinbart.

Ein unabhängiger Treuhänder kontrolliert, ob eine entsprechende Abweichung vorliegt. Überschreiten die Kostensteigerungen in den PKV-Tarifen die Schwellenwerte nicht, gibt es keine Beitragsanpassung. Durch dieses Prinzip kommt es laut PKV-Verband dazu, dass Beiträge scheinbar sprunghaft steigen, auch wenn sich in der mehrjährigen Betrachtung ein deutlich niedrigerer Anstieg ergibt.

Krankenhauskosten treiben Ausgaben

Der Verband beobachtet einen dauerhaften starken Anstieg der medizinischen Leistungsausgaben in allen Bereichen: ambulant, stationär und bei Zahnzusatzversicherungen. Ein großer Kostentreiber ist laut Verband der Krankenhausbereich. Für allgemeine Krankenhausleistungen musste die PKV 2024 über 10 Prozent mehr zahlen als im Vorjahr. Welche Faktoren für die Kostensteigerungen im stationären Bereich beigetragen haben, ist nach Angaben des Verbands im Einzelnen noch nicht bekannt.

Zwischen 2005 und 2025 sind die Beitragseinnahmen in der PKV je Versicherten um durchschnittlich 3,1 Prozent pro Jahr gestiegen. In der GKV liegt der Wert bei 3,8 Prozent, wie eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP), eines Forschungsinstituts des PKV-Verbands zeigt. Damit liege die langfristige Entwicklung trotz der aktuellen Beitragserhöhungen sehr nah beieinander, so der Verband.

Bildquelle: PKV-Verband

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Zinswende wirkt beitragsdämpfend

Nach einem Anstieg der Gesundheitskosten müsse bei jeder Beitragserhöhung auch die Vorsorge in Form von Alterungsrückstellungen an das neue Kostenniveau angepasst werden, heißt es vom PKV-Verband. Damit soll die lebenslange Garantie auch zu den gestiegenen Preisen ausfinanziert werden.

Die Alterungsrückstellungen der PKV-Tarife wurden viele Jahrzehnte lang mit einem Rechnungszins von 3,5 Prozent kalkuliert. Seit der Zinswende der Europäischen Zentralbank im Sommer 2022 gibt es wieder höhere Zinserträge, die die Beiträge der Versicherten grundsätzlich senken. Allerdings sind die Effekte der steigenden Leistungsausgaben derzeit laut PKV-Verband deutlich stärker als diejenigen der gestiegenen Zinsen.

Möglichkeiten zur Beitragssenkung für Versicherte

Trotz der Beitragserhöhungen gibt es für Privatversicherte verschiedene Möglichkeiten, ihre Beiträge zu beeinflussen. Der PKV-Verband hatte bereits darauf hingewiesen, dass alle Privatversicherten einen Anspruch darauf haben, in einen anderen Tarif ihres Versicherungsunternehmens zu wechseln. Über 60-Jährige erhalten mit ihrer Beitragsinformation konkrete Hinweise auf andere Tarife, wenn diese für sie finanziell günstiger sind.

Weitere Optionen zur Beitragssenkung sind die Erhöhung des Selbstbehalts, die Reduzierung von Leistungen wie dem Ein-Bett-Zimmer im Krankenhaus oder im finanziellen Notfall der Wechsel in einen der beiden Sozialtarife (Standardtarif oder Basistarif). Zudem haben Rentner Anspruch auf einen Zuschuss durch die Deutsche Rentenversicherung in Höhe von derzeit 8,55 Prozent der Bruttorente, maximal jedoch die Hälfte des tatsächlichen Beitrags.