Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung lassen sich steuerlich geltend machen. Dabei sollten Versicherte einige wichtige Punkte beachten, mahnt der PKV-Verband.

Kann man den gesamten Beitrag zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung von der Steuer absetzen? Was muss man dabei beachten? Der PKV-Verband beantwortet die fünf wichtigsten Fragen zu diesem Thema.

Privatversicherte können ihre Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als Sonderausgaben in der Steuererklärung angeben. Dies gilt sowohl für die eigenen Beiträge als auch für die von privatversicherten Familienangehörigen. Welche Beiträge das Finanzamt berücksichtigt und welche nicht und was Versicherte bei ihrer Steuererklärung beachten müssen, erklärt der PKV-Verband. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

1. Erkennt das Finanzamt den gesamten PKV-Beitrag an?

Nein. Das Finanzamt berücksichtigt nur Beiträge für eine Basiskrankenversicherung, deren Leistungen dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen. PKV-typische Mehrleistungen wie Chefarztbehandlung, Zweibettzimmer im Krankenhaus, Heilpraktikerbehandlungen oder bestimmte Zahnleistungen sind von der Steuerminderung ausgenommen.

Anders verhält es sich bei der Pflegeversicherung: Da der Versicherungsschutz in beiden Systemen identisch ist, werden die Beiträge zur Pflegepflichtversicherung vollständig berücksichtigt.

2. Wie wird der abzugsfähige Beitrag berechnet?

Die Berechnung der abzugsfähigen Krankenversicherungsbeiträge übernehmen die Versicherer selbst. Sie ziehen tarifliche Mehrleistungen vom gezahlten Versicherungsbeitrag ab. Dabei verwenden sie die Rechenformel aus der Krankenversicherungsbeitragsanteil-Ermittlungsverordnung (KVBEVO).

Die errechneten Beiträge übermittelt die PKV digital über die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) an die Finanzverwaltung. Diese stellt sie im elektronischen Steuererklärungssystem Elster für die Anlage Vorsorgeaufwand bereit.

3. Müssen Selbstbehalte in der Steuererklärung angegeben werden?

Nein. Eigenbeteiligungen wie Selbstbehalte müssen nicht in der Steuererklärung angegeben werden. Sie können allerdings relevant werden, wenn selbstgetragene Gesundheitskosten über die Basiskrankenversicherung hinaus als außergewöhnliche Belastungen nach dem Einkommensteuergesetz anerkannt werden sollen. Dies ist der Fall, wenn die von der Finanzverwaltung festgelegten Schwellenwerte überschritten sind – je nach Familiensituation 1 bis 7 Prozent der Gesamteinkünfte.

4. Wie wirken sich Beitragsrückerstattungen aus?

Beitragsrückerstattungen verringern die absetzbaren Versicherungsbeiträge in dem Jahr, in dem die PKV sie auszahlt. Versicherte müssen sie deshalb in der Einkommensteuererklärung angeben.

5. Können auch Zusatzversicherungen steuerlich abgesetzt werden?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Schöpfen die berücksichtigungsfähigen Versicherungsbeiträge zur privaten Krankenvollversicherung und Pflegepflichtversicherung die Höchstgrenzen der Vorsorgeaufwendungen nicht bereits aus, können auch Beiträge zu Beitragsentlastungstarifen, Krankenzusatz- und Pflegezusatzversicherungen als sonstige Vorsorgeaufwendungen steuerlich geltend gemacht werden.

Die Höchstgrenzen liegen für abhängig Beschäftigte und Beamte bei 1.900 Euro und für Selbstständige bei 2.800 Euro pro Jahr. Gerade bei Beamten mit hohen Beihilfesätzen oder Selbstständigen mit hohen Selbstbehalten können diese Grenzen noch nicht ausgeschöpft sein.