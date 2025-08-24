Streit über Pressemitteilungen: Ein Sozialverband und zwei Ärzteverbände zoffen sich, wie viel und wie lange Ärzte für privat und gesetzlich versicherte Patienten arbeiten.

Ist das dem Sommerloch geschuldet? Scheinbar ohne konkreten Anlass ist eine Debatte darüber entbrannt, ob privatversicherte Patienten im deutschen Gesundheitssystem bevorzugt werden. Es geht um den häufig zu hörenden Vorwurf, dass Ärzte zu viele Termine und Sprechstundenzeiten an Privatpatienten vergeben und zu wenige an gesetzlich Versicherte.

Losgetreten wurde der über Pressemitteilungen ausgetragene Streit vom Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands (Spifa). Nach der darauf folgenden ablehnenden Reaktion des Sozialverbands VDK, schaltete sich auch der Virchowbund als weiterer Ärzte-Interessenverband ein. Im Kern also ein Streit über die Rolle und das Verhältnis von Private Krankenversicherung (PKV) und Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV).

Spitzenverband der Fachärzte verteidigt Freiheit der Praxen

Der Spifa warf seinen Hut als Erstes in den Ring. Man weise die pauschale Behauptung zurück, dass Privatversicherte von Ärzten bevorzugt würden. Laut ihrem Vorstandvorsitzenden Dirk Heinrich sind vielmehr Politik und Krankenkassen dafür verantwortlich, dass sie Termine für Kassenpatienten absichtlich begrenzen.

Dirk Heinrich, @ SpiFa e.V.

Heinrich verweist auf die rechtlichen Rahmenbedingungen: Vertragsärzte müssen 25 Stunden wöchentlich für GKV-Versicherte (Sprechzeiten inklusive Hausbesuche), können darüber hinaus aber bis zu 13 Stunden (bei vollem Kassenarztsitz) oder 26 Stunden (bei halbem Sitz) für Privatpatienten tätig sein. Ansonsten gelte, dass Arztpraxen in Deutschland wirtschaftliche Unternehmungen sind.

„Die Art der Nebentätigkeit ist für den Praxisarzt frei. Wenn also der Kassenvertrag erfüllt ist, können eben auch Privatpatientinnen und -patienten behandelt werden. Da es aber viel weniger davon gibt als Kassenpatientinnen und -patienten, ist es mathematisch logisch, dass Privatversicherte schneller Termine bekommen.“ Zusätzlich führe die „willkürliche Budgetierung“ durch Politik und Kassen dazu, dass „nochmal mögliche Termine jenseits der 25 Stunden Kassentätigkeit wegfallen“, schreibt der Verband.

Spifa sieht viele andere Ursachen für GKV-Probleme

Der Spifa kritisiert die einseitige Fokussierung auf Vertragsärzte in der Debatte. Reine Privatärzte oder Chefärzte in staatlichen Kliniken, die ebenfalls Privatsprechstunden anbieten, würden dagegen nie für ihre Terminvergabepraktiken kritisiert, so der Verband. Die Vorwürfe würden reflexartig und fast ausschließlich gegen Kassenärzte erhoben und verzerrten das Bild der Versorgungsrealität.

Die wahren Ursachen für die Probleme bei Wartezeiten und Terminvergabe seien die Budgetierung, eine steigende Bürokratiebelastung, der Fachkräftemangel und eine unzureichende Finanzierung der GKV-Versorgung. Hier müssten die Politik und gesetzliche Kassen ansetzen.

VdK: Wer Bevorzugung wegdiskutiert, hat Wahrnehmungsstörungen

Schon einen Tag später reagierte der Sozialverband VdK Deutschland und das durchaus scharfzüngig. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte: „Wer gesetzlich krankenversichert ist, wartet wesentlich länger auf einen Facharzttermin als Privatversicherte. Diese Erfahrung von Millionen Menschen kann nicht wegdiskutiert werden. Wenn der SpiFa dennoch eine angebliche Bevorzugung von Privatversicherten als Märchen bezeichnet, dann leidet die große Mehrheit der Patientinnen und Patienten offenbar an Wahrnehmungsstörungen.“

Verena Bentele, @ Susie Knoll

Selbst der Virchowbund als Interessenverband der niedergelassenen Ärzte habe vorgerechnet, dass Privatpatienten systematisch bevorzugt werden, und begründe dies damit, dass aufgrund der Budgetierung ein Teil der kassenärztlichen Leistungen nicht mehr bezahlt werde. Die Folge dieser Budgetierung sei, dass Arztpraxen den Anteil an Sprechstunden aufstocken, der Privatversicherten zur Verfügung steht. Dadurch kämen sie der gesetzlichen Verpflichtung, 25 Stunden Sprechstunde für gesetzlich Versicherte pro Woche anzubieten, nicht mehr nach. Im Schnitt böten Facharztpraxen nur 18,75 Wochenstunden für gesetzlich Versicherte an.

Bentele: „Der Kassenvertrag bildet das wirtschaftliche Rückgrat der Arztpraxen. Dass darüber hinaus ein kleineres zeitliches Kontingent für die Behandlung von Selbstzahlenden genutzt werden kann, ist für viele Ärztinnen und Ärzte lukrativ. Doch dieser wirtschaftliche Aspekt darf nicht dazu führen, dass Ärztinnen und Ärzte deswegen ihren Sicherstellungsauftrag nicht erfüllen und Privatversicherte bevorzugen.“

Aus Ihrer Sicht sollten „großflächig“ Kontrollen durchgeführt werden, „um schwarze Schafe mit saftigen Geldbußen zu belegen“.

Virvchowbund nennt VdK-Position „Unsinn“

Für den vom VdK ins Feld geführte Virchowbund war das Bentele-Statement offenbar eine Steilvorlage. Nur einen Tag später bezeichnete der Interessenverband für niedergelassene und ambulant tätigen Ärzte die Äußerungen als „größten Unsinn“. Damit bringe man seine über zwei Millionen Mitglieder gegen die Praxisärzte auf.

Zu überraschen vermochte das indes nicht, da der Virchowbund Mitglied im Spifa ist und ebenfalls von Dirk Heinrich als Bundesvorsitzendem geführt wird. Seine Kritik: Bentele mache einzig die Existenz von Privatpatienten verantwortlich für eine vermeintliche Benachteiligung von Kassenpatienten bei der Terminvergabe und jongliere dabei mit falschen Zahlen.

Der Virvhowbund verwies auf den GKV-Spitzenverband und eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2023, nach der im Schnitt 29 Wochenstunden für Kassenpatienten erbracht wurden. Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung (ZI) habe zudem errechnet, dass 82 Prozent der ärztlichen Kontaktzeit auf gesetzlich Versicherte entfällt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wiederum habe für 2021 eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in der vertragsärztlichen Versorgung von rund 36 Stunden errechnet. Zahlen, die freilich nicht aktuell sind.

Hauptproblem ist die Budgetierung

„Wenn der Mangel an Terminen an der angeblichen Bevorzugung von Privatpatienten liegt, wie erklärt sich dann Frau Bentele, dass die längsten Wartezeiten auf Arzttermine gerade in den östlichen und ländlichen Regionen bestehen, also dort, wo der Anteil der Privatpatienten gegen null tendiert und zumindest auf dem Papier eine Überversorgung besteht?“, so Heinrich. „Es liegt einzig und allein an der Budgetierung, die ein wirtschaftliches Betreiben von Praxen erschwert.“ Arzttermine seien Teil dieser Leistungen.

Es seien im Besonderen die Mitglieder des VdK, die unter der Budgetierung ganz besonders leiden. „Anstatt die eigenen Mitglieder gegen die Praxisärzte aufzubringen, sollten wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, die es den Ärzten ermöglicht, wieder mehr Patienten zu sehen.“

Spifa legt nochmal nach

Auch der Spifa legte nach der VdK-Veröffentlichung noch einmal nach und präsentierte Zahlen verschiedener Quellen, die einen wesentlichen höheren Zeiteinsatz für GKV-Versicherte belegen sollen. Demnach investierten vertragsärztlich tätige Fachärzte im Durchschnitt deutlich mehr Zeit für die Behandlung gesetzlich Versicherter, als sie müssten.

Der Spifa-Hauptgeschäftsführer André Byrla sagte: „Der VdK schürt mit falschen Zahlen den Privatpatienten-Mythos. Das Märchen von Privilegien für Privatpatientinnen und -patienten diskreditiert die Fachärzteschaft. Das ist ein Foulspiel. Wer sich ernsthaft um die Belange der GKV-Versicherten bemüht, der muss sich unserer Forderung nach Abschaffung der Budgets und einer wirtschaftlich tragfähigen Honorierung anschließen.“