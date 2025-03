Die öffentliche Debatte um die Private Krankenversicherung (PKV) kommt nicht zur Ruhe. Erst machte eine aus Sicht vieler Experten fragwürdige Untersuchung von Stiftung Warentest die Runde, die der Sparte beziehungsweise vielen Tarifen kein gutes Zeugnis ausstellte.

Nun haben das Magazin „Der Spiegel“ und das ZDF in der Sendung „Frontal“ auf Basis einer gemeinsamen Recherche kritisch über das Thema Leistungserstattung in der PKV berichtet. Erzählt wird von mehreren Betroffenen, die sich von ihren Versicherern hintergangen fühlen.

Ein Lesitungsfall, der auch zeigt, wie wichtig die PKV ist

Im Fokus des „Frontal“-Fernsehbeitrags steht dabei Martina Kräcker, eine 60 Jahre alte Dozentin für alternative Tiermedizin. Sie lebt auf einem Gut in Schleswig-Holstein, mit ihrem Mann und vielen Tieren. Beim Gehen hat sich immer noch Schmerzen, heißt es zu Beginn des Beitrags. Vor fünf Jahren glaubte Kräcker noch, sie liege 2025 eingeäschert unter der Erde, erzählt sie.

Kräcker leidet unter Psoriasis-Arthritis, einer chronischen Entzündung der Gelenke, die bei Menschen mit Schuppenflechte auftritt. Innerhalb weniger Jahre zerstörte die Erkrankung zahlreiche Gelenke und Knochen. Sechs Operationen musste sie über sich ergehen lassen, immer wieder gab es Komplikationen. Ihr Hand habe wie die eine Warans ausgesehen, so Kräcker. Die Ärzte diagnostizierten Morbus Sudeck, ein komplexes regional auftretendes Schmerzsyndrom, das nach Verletzungen oder Operationen auftreten kann und als unheilbar gilt.

Weder Arzneimittel noch eine stationäre Schmerztherapie brachten Linderung. Ein Spezialist konnte ihr schließlich dennoch helfen. Im Juni 2023 begann er mit der Behandlung: Kältetherapie bei minus 110 Grad, Stoßwellentherapie, Magnetfeldtherapie, Laserakupunktur. Leistungen, die auch in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht vorgesehen sind. Heute kann sie ihre Hand wieder fast normal benutzen.

Huk-Coburg will plötzlich über 21.000 Euro

Bis dahin gab es mit ihrem PKV-Anbieter, der Huk-Coburg, keine Probleme: „Die haben alles bezahlt“, sagt Kräcker. Ohne Vorbehalte oder Verweis auf Kulanz, wie die Betroffene erzählt. Im Laufe der Monate reichte Kräcker 23 Rechnungen ein. Doch dann schrieb der Versicherer im Dezember 2023: „Die Behandlung ist in Teilen nicht nachvollziehbar“. Künftige Leistungen sollten daraufhin geprüft werden, „ob und gegebenenfalls in welchem Umfang“ der Versicherer künftig zahlen werde, wie der „Spiegel“ schreibt.

Laut „Spiegel“-Artikel legte Kräcker Stellungnahmen mehrerer Spezialisten vor und stellte sich, wie verlangt, bei einem ärztlichen Gutachter vor. Am Ende habe ein Mediziner, der sie nicht zu Gesicht bekommen hatte, aus deren Notizen ein Gutachten geschrieben. Er befand: Es gebe keinen Nachweis, „dass die hier jeweils gewählten und oft wechselnden Kombinationen besser wirken als eine der Therapien einzeln“.

Die Huk-Coburg kam daraufhin zu dem Schluss, die Behandlungen seien medizinisch nicht notwendig und verlangte daraufhin im April 2024 einen Großteil der erstatteten Leistungen zurück: 21.200 Euro. Die Zahlungen seien ohne Rechtsgrundlage erfolgt. Warum der Versicherer über Monate zunächst gezahlt hat, will der die Huk-Coburg nach Darstellung von „Spiegel“ und ZDF auf deren Anfrage hin nicht beantworten.

Abtretungserklärung keine Alternative für Versicherte

Ein Sprecher schreibt laut des Medienberichts, dass man der Sorgfaltspflicht bei Leistungsanträgen nachkomme. Man habe Kräcker „die aus unserer Sicht medizinisch notwendig durchzuführenden Behandlungen sowie Therapien erstattet“. Die Huk-Coburg schlug ihr vor, das Geld von dem Sport-Orthopäden, der ihr damals half, direkt selbst zurückzufordern. Dafür hätte Kräcker eine Abtretungserklärung unterschreiben müssen. Für sie kommt das nicht infrage. Kräcker fürchtet, dass der Arzt sie in Regress nehmen könnte.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Ihr bleibt wohl nur ein Rechtsstreit mit der Versicherung. Kräcker: „Ich werde nicht klein beigeben.“ Problem laut eines Experten ist hier stets, dass es keine Definition für die Rechtslage gibt, dass jede medizinisch notwendige Heilbehandlung versichert ist. Entschieden werde dies in der Praxis auf dem Tisch des Sachbearbeiters oder später eben vor Gericht.

PKV-Verband spricht von „Einzelfällen“

In einer Stellungnahme spricht der PKV-Verband von „Einzelfällen“, bei denen Privatversicherte mit ihren PKV-Anbietern über die Erstattung medizinischer Leistungen streiten würden. Zugleich erklärte der Verband, dass die Prüfung von Arzt- und Krankenhausrechnungen auf die korrekte Anwendung der Gebührenordnungen sowie die medizinische Notwendigkeit eine Kernaufgabe der privaten Versicherungsunternehmen sei. Diese Leistungsprüfung erfolgt im Interesse des Kollektivs aller Versicherten eines Tarifs.

Die Lobbyisten monieren laut eines Berichts des Fachportals „Versicherungswirtschaft Heute“, dass zur Verfügung gestellte Informationen in den Medienberichten „unter den Tisch“ gefallen seien. Einen „Trend zur Kürzung“, den die Magazine herleiten wollten, gebe es nicht.

Allein in den vergangenen drei Jahren sind laut Verband die PKV-Leistungsausgaben um fast 20 Prozent gestiegen. Zudem habe es 2024 bei den mehr als 70 Millionen zur Erstattung eingereichten Rechnungen nur in 0,0017 Prozent der Fälle Eingaben beim PKV-Ombudsmann gegeben.

Anwältin bestätigt Medien-Darstellung: immer mehr Fälle

Die Darstellung von „Spiegel“ und „Frontal“ lassen indes keinen Zweifel daran, dass die Rechercheure nicht nur Einzelfällen ausgehen. Das Nachrichtenmagazin schreibt in seiner jüngsten Ausgabe von einem Einblick „in ein System, das mitunter zynisch wirkt“ und verweist auf Anwälte von PKV-Patienten, die „aufreibende juristische Auseinandersetzungen mit den Konzernen“ zu schildern wussten. Außer dem Fall von Kräcker kommen in dem Beitrag weitere Fälle zur Sprache.

Auch Alexandra Glufke-Böhm, Fachanwältin für Medizinrecht aus Regensburg, bestätigt in dem Fernsehbeitrag die These von zunehmenden Fällen, in den über die Kostenerstattung medizinischer Behandlungen gestritten wird. Sie selbst vertrete angeblich hunderte Fälle. Der in der Vermittler-Szene höchst umstrittene „Finanztip“-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen rät in dem Beitrag deshalb PKV-Versicherten sogar zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung.