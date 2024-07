PKV-Tarifangebot für Beamte ist nur durschschnittlich

Franke und Bornberg (F&B) hat den Markt der Krankenvollversicherungen für Beamte erstmals in einem Produktrating untersucht. Dabei fanden die Analysten eine Tariflandschaft mit einem kaum überschaubaren Angebot an Tarifkombinationen und Bausteinen vor. Rund 4,6 Beamte samt ihrer Angehörigen und damit über die Hälfte aller PKV-Vollversicherten gehören zu dieser Zielgruppe.

Finanzierungslücke muss privat geschlossen werden

Ein Umstand, der vor allem den unterschiedlichen Beihilferichtlinien von Bund und Ländern geschuldet ist. In diesen sind alle Leistungen bei Krankheit, Geburt, Tod und Pflegebedürftigkeit geregelt. Während des aktiven Dienstes übernimmt der Staat bei Krankheit in der Regel 50 Prozent der Behandlungskosten. Für Ruheständler sind es sogar 70 Prozent. Angehörige und Hinterbliebene haben nach bestimmten Regeln ebenfalls Anspruch auf Beihilfe. Bei der Übernahme von stationären Kosten wiederum zeigen sich laut F&B, je nach Bundesland, große Unterschiede.

Die Lücke schließen Beamte meistens mit privatem Versicherungsschutz. Das macht sie samt ihrer Angehörigen zu einer zentralen Zielgruppe für die Private Krankenversicherung (PKV)

Beihilfe: Tarife für Restkosten und als Ergänzung

Seit 2009 müssen Beamte zusätzlich zur Beihilfe eine Krankenversicherung abschließen, um die Lücke zwischen den Leistungen des Dienstherrn und den Gesamtkosten in der PKV zu schließen. Häufig ist von Beihilfetarifen die Rede. Präziser ist der Begriff Beihilferestkostenversicherung. Diese bietet Tarifbausteine für ambulante und stationäre Leistungen, die wiederum unterteilt sind in Tarife mit Unterbringung im Mehrbett-, Zweibett- oder Einzelzimmer. Hinzu kommen Bausteine zur Zahnversorgung. Weil die Beihilfe im Ruhestand auf 70 Prozent steigt, splitten Versicherer die Leistungen in der Regel in einen Baustein mit 30 Prozent sowie einen weiteren mit 20-prozentiger Erstattung. Dieser Baustein fällt später weg.

Doch mit einem Beihilferestkostentarif ist der Schutz nicht komplett, denn der Dienstherr erkennt nicht sämtliche Kosten als beihilfefähig an, so die Analysten von F&B. So blieben Beamte zum Beispiel bei bestimmten Zahnarztleistungen auf einem Teil der Kosten sitzen, weil nur 40 Prozent der Aufwendungen für Material- und Laborkosten beihilfefähig sind. Diese Lücke schließt ein zusätzlicher Beihilfeergänzungstarif. Er kompensiert zudem auf Wunsch fehlende Wahlleistungen im Bereich der stationären Beihilfe. Alles zusammengefasst kann eine Krankenversicherung für Beamte also durchaus zehn oder mehr Tarifbausteine enthalten.

Neustart in der Krankenversicherung für Beamte?

Aktuell sind laut der Studienautoren 28 Krankenversicherer in diesem Marktsegment vertreten, und das mit unterschiedlicher Intensität. „Auf den ersten Blick wirkt die Tariflandschaft für Beamte etwas behäbig“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. „Viele Tarifwerke sind in die Jahre gekommen (...). Es wirkt fast, als würden sich manche Versicherer nicht ernsthaft um Beamte bemühen und wenigen Platzhirschen das Feld kampflos überlassen.“ Doch langsam gerate der Markt in Bewegung, so Franke. „Gerade erst haben zwei Krankenversicherer neue, moderne Beamtentarife auf den Markt gebracht und wollen offensichtlich in der Zielgruppe angreifen. Das könnte sich zum Startsignal für andere Versicherer entwickeln.“

So funktioniert die Methodik des Ratingverfahrens

Als Quellen für das Rating wurden wie immer ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt. Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet. Die Klassen sind den Angaben der Autoren zufolge in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen.

45 Mindeststandards sorgen für eine hohe Messlatte

Voraussetzung für die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ (hervorragend) ist das Erfüllen von 45 Mindeststandards. Zu den wichtigsten Qualitätsforderungen zählt laut F&B, dass ein Tarif den tatsächlichen Restkostensatz abdeckt, ohne versteckte Eigenbeteiligungen. Abschläge werden mit Punktabzug geahndet. Nicht immer liefere die Beihilfe zudem das Maß aller Dinge, zum Beispiel mit Blick auf die Gebührenordnung. Für die Top-Note verlangt das Rating deshalb freie Arztwahl und Erstattung oberhalb der Höchstsätze der Gebührenordnungen (Ambulant, Stationär und Zahn). Vorsorgeleistungen müssen für ein „FFF+“ ebenfalls über das gesetzliche Maß hinaus erstattet werden.

Insgesamt gingen in die Ratingbewertung 126 Prüfkriterien ein. Diese sind thematisch 16 Hauptpunkten zugeordnet. Ein Viertel der maximalen Punkte entfällt nach Angaben der Analysten auf erstattungsfähige Leistungen für ambulante Behandlungen. Besonderes Augenmerk sei auch auf die Beihilfeergänzungstarife gelegt worden. Für die wichtigen Leistungen zur Ergänzung der Beihilfeseite seien spezielle Kriterien eingeführt worden. Details zur Methodik können hier nachgelesen werden.

Nur zwei Prozent der Tarife sind spitze

„Bei rund 13.000 möglichen Baustein-Kombinationen ist es nicht leicht, diese Vielfalt übersichtlich zu präsentieren. Für unseren Notenspiegel haben wir uns auf 912 Tarife bzw. Tarifkombinationen konzentriert und leistungsgleiche Konstellationen aussortiert“, so Franke. Die Analysten haben dabei die Angebote von 28 Gesellschaften unter die Lupe genommen.

Dabei erreichen gerade mal 18 von 912 PKV-Tarifen für Beamte die Höchstnote „FFF+“. Insgesamt erhalten nur die Anbieter Barmenia, DBV/Axa, Signal Iduna (Marke Deutscher Ring) und Hallesche für mindestens eine Tariflinie in der Konstellation mit der Wahlleistung Einbett-Zimmer im Krankenhaus und Beihilfeergänzungstarif die Höchstnote. Über 90 Prozent der Tarife sind im Mittelfeld anzusiedeln, in den Notenklassen „FF+“ (gut) beziehungsweise „FF“ (befriedigend). Immerhin: Schwächere Tarife fand F&B in seiner Untersuchung überhaupt nicht.

Die vollständige Rangliste kann hier abgerufen werden.

Hohe Ansprüche der Zielgruppe spiegelt sich in Ergebnis wider

Eine Erklärung für das durchwachsene Ergebnis liefert Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken bei F&B: „Beamte stellen hohe Ansprüche an ihre Krankenversicherung. Das korrespondiert häufig mit ihrer gehobenen sozialen Stellung, aber auch mit besonderen Belastungen, denen einige Berufsgruppen ausgesetzt sind. Und weil Beamte für ihre Gesundheitsversorgung nur anteilig zahlen, können und wollen sie sich auch hochwertigen PKV-Schutz leisten.“ Das neue Rating stelle deshalb hohe Anforderungen an die Tarifqualität. Für Tarife mit abgespeckten Leistungen, die etwa Selbstständige nachfragen, gebe es bei Beamten zum Beispiel nur geringe Erfolgsaussichten.