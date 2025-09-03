Digitalisierung und Servicequalität zahlen sich aus: Laut einer aktuellen Assekurata-Studie ist die Kundenzufriedenheit in PKV, Leben- und Schadenversicherung deutlich gestiegen.

Die Kundenzufriedenheit in allen drei untersuchten Versicherungssparten sei deutlich gestiegen, berichtet Assekurata.

Die deutsche Versicherungswirtschaft kann sich über zufriedenere Kunden freuen. Das zeigt zumindest die aktuelle Kundenzufriedenheitsstudie von Assekurata, für die über 4.500 Versicherungskunden befragt wurden. In allen drei untersuchten Sparten – Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung – ist die Zufriedenheit gegenüber der letzten Erhebung vor zwei Jahren um durchschnittlich drei Punkte gestiegen.

Lebensversicherung: Europa vor Allianz und Axa

Besonders deutlich fällt die Verbesserung in der Lebensversicherung aus. Der Spitzenwert kletterte von 69 auf 74 Punkte (auf einer Skala von 0 bis 100). Die Europa führt das Ranking an, gefolgt von Allianz und Axa.

Auch der Service und die Informationsversorgung wurden von den Kunden besser bewertet als vor zwei Jahren.

Krankenversicherer: Nürnberger, Debeka und Allianz

In der privaten Krankenversicherung erreichte der Spitzenwert ebenfalls 74 Punkte (vorher 71). Nürnberger, Debeka und Allianz zählen zu den Gewinnern.

Die Strategie der PKV-Anbieter, sich stärker als Servicedienstleister zu positionieren, trägt offenbar Früchte – besonders bei den Onlineangeboten verzeichnet die Branche deutliche Fortschritte.

Schadenversicherer erholen sich

Nach schwierigen Jahren mit mehreren Großschadenereignissen zeigt auch die Schaden-/Unfallversicherung wieder positive Tendenzen. HUK-Coburg, Württembergische und R+V führen das Ranking an.

Besonders erfreulich: Die Schadenregulierung, ein zentraler Faktor für die Kundenzufriedenheit in dieser Sparte, wird wieder besser bewertet.

Bildquelle: Assekurata

Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz der positiven Entwicklung sieht die Branche weiterhin Herausforderungen. Fachkräftemangel und steigende Leistungsaufkommen führen bei vielen Versicherern zu Rückständen in der Bearbeitung, heißt es in der Assekurata-Studie. Die Bafin hat bereits reagiert und fordert in einer Aufsichtsmitteilung, dass Leistungsanträge grundsätzlich binnen eines Monats bearbeitet werden müssen.

„Investitionen in Kundenorientierung, Digitalisierung und qualifizierte Mitarbeiter sind der Schlüssel, um auch künftig überzeugenden Service zu gewährleisten“, betont Juliane Löffler, Senior-Analystin bei Assekurata Solutions. Die aktuelle Studie zeige, dass sich diese Investitionen auszahlen.