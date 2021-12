Private Krankenversicherung (PKV) PKV-Mitarbeiter mischen sich in den Wahlkampf ein

Die Bürgerversicherung, in der alle Menschen gemeinsam krankenversichert sind, bedroht mehr als 75.000 Arbeitsplätze in der gesamten Versicherungsbranche. Davor warnen die Betriebsräte von 23 deutschen PKV-Anbietern jetzt auch mit einer neuen Video-Kampagne zur Bundestagswahl am 26. September.