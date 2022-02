Zahlen vom Ombudsmann Corona sorgte 2021 für besonderes Konfliktpotenzial in der PKV

Wer Ärger mit seiner Privaten Krankenversicherung hat, kann sich an Heinz Lanfermann wenden. Er ist seit Januar 2014 Ombudsmann der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung. 2021 hatte er nicht sonderlich mehr zu tun als in den Vorjahren. Allerdings musste er seinen Fokus in der Pandemie etwas anders ausrichten.