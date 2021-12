Karen Schmidt 13.10.2011 Lesedauer: 1 Minute

PKV: Politik lockert Provisionsdeckel

Der vom Bundesfinanzministerium geplante Deckel für Provisionen in der privaten Krankenversicherung (PKV) wir nicht so streng wie vorgesehen. Die Koalition hat die Obergrenze in einem neuen Gesetzentwurf von acht auf neun Monatsbeiträge angehoben.