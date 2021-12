PKV-Prämien „Die Luft wird für private Krankenversicherer dünner“

Carsten Zielke

Mindestens ein Dutzend Anbieter dürften ihre Prämien zur privaten Krankenversicherung (PKV) bald erhöhen, ist sich Carsten Zielke sicher. Der geschäftsführende Gesellschafter des Analysehauses Zielke Research Consult aus Aachen erwartet bei ebenso vielen Unternehmen mit Beitragserhöhungen analog zur Kostensteigerung im Gesundheitswesen.

Zielke stützt diese Prognosen auf seine jährliche Analyse der Berichte zur Solvenz- und Finanzlage deutscher PKV-Gesellschaften. In diesen Solvency and Financial Condition Reports (SFCR) von insgesamt 39 Krankenversicherern fand Zielke nur in 14 Fällen Kennzahlen, die seiner Meinung nach auf weiterhin stabile Prämien hindeuten.

Steigendes Risiko

Allgemein falle auf, dass die stillen Reserven der Unternehmen schwinden, was zu einem steigenden Risiko auf dem PKV-Markt führe. Positiv wertet der Analyst aber, dass die reine Solvency-II-Quote bei keinem Anbieter unter 100 Prozent liegt. Der marktweite Durchschnittswert hierzulande sank demnach von 546 auf 531 Prozent.

Anbieter 2018 2017 Allianz PKV 510% 519% Alte Oldenburg Krankenversicherung von 1927 585% 620% Alte Oldenburg PKV 741% 776% ARAG PKV 718% 830% AXA PKV 301% 355% Barmenia 432% 449% Bayerische Beamtenkasse AG 364% 467% Central KV 612% 781% Concordia 456% 468% Continentale 492% 498% Debeka 453% 367% DEVK Krankenversicherung 495% 717% DKV Krankenversicherung 340% 372% Envivas 408% 386% ERGO Direkt Krankenversicherung 179% 168% Freie Arzt und Medizinkasse VVaG 989% 889% Gothaer KV 515% 514% Hallesche 731% 684% HanseMerkur KV 574% 560% HanseMerkur KV auf Gegenseitigkeit 465% 465% HanseMerkur Speziale KV 329% 422% HUK Coburg KV 478% 527% INTER KV 613% 609% Liga Kranken 296% 536% LKH 937% 740% LVM KV 499% 480% Mecklenburgische KV 376% 362% Münchener Verein 793% 762% Neue Leben Unfallversicherung 139% 163% Nürnberger KV 498% 440% PAX KV 518% 553% R+V KV 822% 550% Signal KV 473% 544% Süddeutsche KV 635% 931% Union KV 438% 457% Universa KV 834% 855% VGH KV 816% 723% Vigo Krankenversicherung 210% 222% W&W Krankenversicherung 629% 519% Durchschnitt 531% 546%

Besonders weit nach oben kletterte die genossenschaftliche R+V Krankenversicherung mit einer Solvency-II-Quote von 822 Prozent (Vorjahr: 550). Den stärksten Rückgang (von 536 auf 296 Prozent) verzeichnet hingegen der Spezialversicherer für katholische Geistliche Liga. Der schwächste Anbieter ist aktuell die Neue Leben Unfallversicherung mit 139 Prozent (Vorjahr: 163).