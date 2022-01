Allein in Baden-Württemberg PKV schafft knapp 46.000 Arbeitsplätze

Die private Krankenversicherung (PKV) strahle besonders viel positive Energie auf die ganze Wirtschaft ab, erklärt der PKV-Verband. Dabei beziehen sich die Interessensvertreter der privaten Krankenversicherer auf einen Bericht des Darmstädter Wirtschaftsforschungsinstituts WifOR. Das Institut erstellt regelmäßig die „Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung“ für das Bundeswirtschaftsministerium. In seinem jüngsten Bericht ging es um den „ökonomischen Fußabdruck“ der PKV.

Laut WifOR-Bericht bringen die Mehrumsätze der Privatversicherten, verglichen mit gesetzlich Versicherten, allein dem Bundesland Baden-Württemberg eine zusätzliche Wertschöpfung von 1,9 Milliarden Euro pro Jahr. Dadurch werden 45.940 Arbeitsplätze im Gesundheitswesen in Baden-Württemberg finanziert, die es ohne die PKV nicht gäbe.

Privatversicherte seien „eine wichtige Finanzierungsquelle für die Ausstattung der Praxen und Krankenhäuser und damit für die medizinische Versorgung in Baden-Württemberg insgesamt“, zitiert der Verband aus dem WifOR-Bericht.

PKV schafft mehr Werte als Maschinenbau

Mit jedem Euro Wertschöpfung der PKV ergeben sich in der Gesamtwirtschaft zusätzliche 0,85 Euro, so das WifOR-Institut weiter. Damit übertreffen die volkswirtschaftlichen Ausstrahleffekte der PKV – gemessen an der Bruttowertschöpfung – auch Branchen wie den Maschinenbau (0,79 Euro), die Medizintechnik (0,40 Euro) oder die Humanarzneimittelherstellung (0,22 Euro).

Dadurch gehen laut WifOR-Studie mit jedem Arbeitsplatz in der PKV weitere zwei zusätzliche Arbeitsplätze in der Gesamtwirtschaft einher. Mit diesem Job-Faktor übertrifft die PKV sogar den Wirtschaftszweig Maschinenbau (+1,1 Arbeitsplätze).