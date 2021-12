Redaktion 25.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

PKV-Tarife lassen Lücken offen „Zu viel Aufmerksamkeit für den Kleinkram“

Fleißig bringen die PKV-Anbieter immer neue Tarife heraus. Nur lassen sie dabei die wirklichen Problemstellen offen, sagt Journalist Claus-Peter Meyer in seinem Kommentar im „Versicherungsjournal“. So gebe es beispielsweise noch keinen Tarif, der in allen Belangen mindestens das GKV-Niveau erreicht.