Selbstständige werden zu Angestellten PKV-Verband fürchtet Mitgliederschwund

Im Wettbewerb um Fachkräfte wird das Angestelltenverhältnis für mehr und mehr Selbstständige attraktiv. Private Krankenversicherer befürchten Mitgliederschwund.

Der deutsche Arbeitsmarkt befindet sich im Höhenflug. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nahm die Zahl der Arbeitnehmer im vergangenen Jahr um durchschnittlich 643.000 Personen zu. Das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.

Die Zahl der Selbstständigen geht hingegen kontinuierlich zurück. 2022 sank sie laut Statistik das 11. Jahr in Folge - diesmal um 54.000 Personen (-1,4 Prozent) auf 3,9 Millionen.

Fachkräftemangel macht Anstellung attraktiv

„Im Wettbewerb um Fachkräfte wird das Angestelltenverhältnis für mehr und mehr Selbstständige attraktiv“, erklärt der Verband der Privaten Krankenversicherer (PKV-Verband) den Trend. Dem Verband bereitet der Freiberufler-Schwund allerdings Sorgen. Denn als Arbeitnehmer werden die Ex-Freiberufler sozialversicherungspflichtig und zumeist auch Pflichtmitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse. „Das bedeutet mithin auch einen Rückgang der Zahl (potenzieller) Privatversicherter“, so der Verband.