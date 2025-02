Das Wachstum bei der bKV setzt sich fort: Nach einem Plus von 41,9 Prozent im Jahr 2023 legte die Zahl der anbietenden Unternehmen 2024 um weitere 43,8 Prozent zu. Damit bieten mittlerweile 56.500 Unternehmen ihren Mitarbeiter die bKV an.

Auch die Zahl der versicherten Beschäftigten stieg deutlich – um 20 Prozent auf 2,53 Millionen Menschen. Im Jahr zuvor hatte der Zuwachs bei 19,3 Prozent gelegen.

PKV-Verband will staatlich geförderte betriebliche Pflegeversicherung

Thomas Brahm, Vorsitzender des PKV-Verbands, sieht in der betrieblichen Vorsorge auch Potenzial, die Finanzierungslücke in der Pflegeversicherung zu schließen oder zumindest zu verringern. „Wir brauchen eine ergänzende Säule zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Solche nachhaltigen Vorsorge-Lösungen werden in unserer alternden Gesellschaft immer wichtiger“, sagt Brahm. Er plädiert für staatliche Förderung, etwa durch die steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge.

Denn der Betrag, den Pflegebedürftige in Pflegeheimen aus eigener Tasche bezahlen müssen, steigt kontinuierlich. Laut einer Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK) im Sommer 2024 zahlen die Heimbewohner bundesweit im Schnitt monatlich einen Eigenanteil von 2.871 Euro im ersten Aufenthaltsjahr. Das sind 211 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Im zweiten Aufenthaltsjahr beträgt die monatliche Eigenbeteiligung aktuell 2.620 Euro, ein Plus um 233 Euro. Im dritten Aufenthaltsjahr werden 2.284 Euro an Zuzahlungen fällig – 169 Euro mehr als im Vorjahr. Ab dem vierten Aufenthaltsjahr beträgt die Eigenbeteiligung im bundesweiten Durchschnitt aktuell 1.865 Euro pro Monat. Das entspricht einem Anstieg um 91 Euro. Immer weniger Menschen können sich solche Eigenbeiträge leisten. Auch der Bundesrat schlägt Alarm und fordert eine Reform der Pflegeversicherung.

Jeder 4. Arbeitnehmer zieht bKV der Gehaltserhöhung vor

Darüber hinaus gewinnt die betriebliche Krankenversicherung auch als Instrument der Mitarbeiterbindung an Bedeutung. Laut Umfragen, auf die sich der PKV-Verband beruft, bewerten etwa 45 Prozent der Befragten eine bKV als wichtiger als andere Zusatzleistungen wie Jobtickets oder Mobiltelefone. Für jeden vierten Arbeitnehmer sei sie sogar wichtiger als eine Gehaltserhöhung. Besonders hoch sei die Zustimmung in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen.