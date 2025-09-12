Die Versicherungspflichtgrenze steigt, doch PKV-Bestandsschwund befürchtet Dominik Heck nicht. Warum, erklärt der Geschäftsführer des PKV-Verbands im Gespräch mit DAS INVESTMENT.

DAS INVESTMENT: Die Versicherungspflichtgrenze steigt 2026 um knapp 5 Prozent auf 77.400 Euro. Gleichzeitig wird die GKV durch die höhere Beitragsbemessungsgrenze teurer – erstmals über 1.000 Euro monatlich. Wie verändert sich dadurch die Wettbewerbssituation zwischen PKV und GKV?

Dominik Heck: Die regelmäßige Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze ist ein klarer Wettbewerbsnachteil für die Private Krankenversicherung. Denn Angestellte müssen ein immer höheres Einkommen erzielen, um von der gesetzlichen in eine private Krankenversicherung wechseln zu dürfen. Im Jahr 2026 liegt diese Einkommensgrenze über 25.000 Euro höher als noch 2013. Trotz dieser Hürde wechselten im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen von einer gesetzlichen in eine private Krankenversicherung. Ohne die stetig steigende Versicherungspflichtgrenze wären es deutlich mehr.

Privat versicherte Angestellte, die unter die neue Grenze fallen, werden wieder versicherungspflichtig. Wie groß schätzen Sie das Risiko von Bestandsverlusten ein?

Heck: Verluste im Bestand befürchten wir nicht. Denn privat versicherte Angestellte, die von der neuen Einkommensgrenze quasi eingeholt werden, werden zwar wieder versicherungspflichtig in der GKV, können sich von dieser Pflicht aber befreien lassen. Ich gehe fest davon aus, dass die meisten Betroffenen dies auch tun werden. Denn die PKV bietet einen hervorragenden Versicherungsschutz, der an die individuellen Bedürfnisse angepasst ist. Und die vertraglich vereinbarten Leistungen sind ein Leben lang garantiert.

Wie funktioniert das mit der Befreiung von der Versicherungspflicht genau?

Heck: Wer von der Versicherungspflichtgrenze eingeholt wird, kann sich von dieser Versicherungspflicht befreien lassen. Die Versicherten müssen dazu bis spätestens Ende März 2026 einen Antrag bei einer gesetzlichen Krankenkasse stellen. Die Befreiung gilt dann, solange diese Person abhängig beschäftigt bleibt.

Haben PKV-Kunden, die aufgrund der höheren Versicherungspflichtgrenze in die GKV-Pflicht rutschen, auch die Möglichkeit, sich einen Wiedereinstieg in die PKV zu guten Konditionen zu sichern?

Heck: Ja. Angestellte, die zum Beispiel wegen einer Reduzierung der Arbeitszeit unter die Versicherungspflichtgrenze rutschen, aber damit rechnen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die PKV zurückkehren zu können, können bei ihrer privaten Krankenversicherung eine Anwartschaftsversicherung beantragen. Endet die Versicherungspflicht in der GKV wieder – etwa weil die Arbeitszeit wieder aufgestockt wird und damit das Einkommen steigt –, können sie ohne Gesundheitsprüfung in den alten Tarif zurückkehren.

Mit der höheren Einkommensgrenze wird die PKV faktisch exklusiver. Wie positioniert sich die Branche gegenüber dieser Entwicklung? Sehen Sie darin eine Chance für Premiumprodukte oder eher eine Bedrohung für das Neugeschäft, insbesondere bei jüngeren Arbeitnehmern?

Heck: Es geht der PKV nicht um Exklusivität, sondern um einen guten, solide kalkulierten und damit zukunftssicheren Versicherungsschutz. Die Private Krankenversicherung bildet für ihre Versicherten Rücklagen, um die im Alter steigenden Gesundheitskosten zu finanzieren. Die Privatversicherten sorgen also für sich selbst vor und sind nicht auf die Finanzierung durch die jungen Generationen angewiesen, wie das im Umlagesystem der GKV der Fall ist. Anders ausgedrückt: Jeder zusätzliche Privatversicherte verringert das Problem des demografischen Wandels. Deshalb sollten mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich in der PKV abzusichern. Insofern schaden die steigenden Einkommensgrenzen letztlich dem gesamten Gesundheitssystem.

Die jährlichen Anpassungen der Versicherungspflichtgrenze schaffen Planungsunsicherheit. Wie bewerten Sie die aktuelle Systematik der automatischen Anpassung? Welche politischen oder regulatorischen Änderungen würde die PKV-Branche begrüßen, um stabilere Rahmenbedingungen zu schaffen?

Heck: Die Versicherungspflichtgrenze wurde zur Jahreswende 2002/2003 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung überproportional erhöht und von der Beitragsbemessungsgrenze entkoppelt. Ein erster Schritt wäre es, wenn die Politik wieder zum Normalzustand zurückkehrt und diese Ausnahmegesetzgebung wieder zurücknimmt. Das wäre im Sinne der Verbraucher und des Wettbewerbs.