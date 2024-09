Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) hat gestern seinen neuen Wagniskapitalfonds „Heal Capital 2“ vorgestellt. Dieser soll in digitale Gesundheitsinnovationen investieren und knüpft an den aktiven, 2020 aufgelegten Fonds „Heal Capital“ an, der mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro aktuell 18 europäische Start-ups aus den Bereichen Diagnostik, Therapie und Infrastruktur fördert.

PKV-Verband sieht in „Heal Capital“-Fonds eine Erfolgsgeschichte

Laut des Verbands sind mehr als 20 PKV-Unternehmen in „Heal Capital“ investiert, hinzu kommen die Berliner Investoren Heartbeat Labs und Flying Health. „Die private Krankenversicherung unterstreicht damit ihren Anspruch des Innovationsmotors im deutschen Gesundheitssystem“, wird der Vorstandsvorsitzende des Verbands Thomas Brahm in einer Pressemitteilung zitiert. Er spricht von einem Erfolg, da der Fonds im Bereich Digital Health mittlerweile zu den größten Wagniskapitalfonds in Europa zähle. Das Portfolio von „Heal Capital“ umfasst unter anderem das Dermatologie-Start-up Formel Skin, die digitale Hausarztkette Avi Medical sowie den KI-Symptomchecker Infermedica.

Gemeinsames Ziel sei, die medizinische Versorgung für alle zu verbessern, sagte Verbandsdirektor Florian Reuther gestern bei der Vorstellung des Fonds in Berlin. Denn die geförderten Innovationen würden nicht nur privat versicherten Patienten zugutekommen. Eine Besonderheit des Fonds sei zudem die Kombination aus finanziellen Investitionen und der Bereitstellung von Know-how zum Zugang zur medizinischen Versorgung sowie zur Erstattungsfähigkeit, so Reuther.

Investoren für Nachfolgefonds stehen schon bereit

Mit „Heal Capital 2“ will der Interessenverband nach eigener Aussage nun daran anknüpfen. Da das Portfolio fast vollständig gefüllt ist, sei es Zeit gewesen, einen weiteren Fonds aufzusetzen, erklärte Eckhardt Weber, Foun­ding Managing Partner von „Heal Capital“. Mit Ende der laufenden Investitionsperiode im vierten Quartal 2024 soll der Folgefonds ein Volumen von deutlich mehr als 100 Millionen Euro erreichen. Zudem werde der Kreis der beteiligten Unter­neh­men erweitert. Zu den PKV-Unternehmen stoßen weitere Investoren wie der European Investment Fund (EIF), die Medice Health Family sowie eine schweizerische Versicherung. „Unser Ziel ist es, den PKV-Fonds zum Fonds der Gesundheitswirtschaft zu machen“, kündigte Reuther an.

Politik fordert mehr Wagniskapital für Gesundheitswesen

Da­für erhielt er Unterstützung aus dem Bundesfinanzministerium. Dabei fehle es nicht an öffentlichen Investiti­o­­nen, wie die parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel gestern erklärte. Tatsächlich sei die Quote der öffent­lichen Investitionen hierzulande höher als beispielsweise in den USA. Der Schwachpunkt in Deutschland sei vielmehr der private Kapitalmarkt, es fehle an einer Kapitalmarktkultur und entsprechend auch an verfügbarem Risikokapital. „Heal Capital 1 war bereits ein großer Erfolg für die Weiterentwicklung unseres Venture-Capital-Ökosystems, doch wir brauchen mehr davon“, so Hessel.