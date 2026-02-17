Bis zu 128 Prozent höhere GKV-Beiträge für Rentner mit Zusatzeinkommen: PKV-Verband kritisiert den SPD-Vorschlag zu Krankenkassenbeiträgen auf Kapitaleinkünfte und Mieteinnahmen.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken bezeichnet den SPD-Vorschlag, Krankenkassenbeiträge auch auf Kapitaleinkünfte und Mieteinnahmen zu erheben, als „nicht zielführend“. Auch der PKV-Verband warnt vor erheblichen Mehrbelastung für Rentner und sinkender Motivation zur privaten Altersvorsorge.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung warnt vor drastischen Mehrbelastungen durch den SPD-Vorschlag, Kapitaleinkünfte und Mieteinnahmen in die Beitragsberechnung der gesetzlichen Krankenversicherung einzubeziehen. Laut Rechenbeispielen des Verbands könnten die monatlichen Krankenversicherungsbeiträge für Rentner um bis zu 128 Prozent steigen.

Warken erteilt SPD-Vorstoß klare Absage

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat dem SPD-Vorstoß inzwischen eine klare Absage erteilt. In einem Statement gegenüber dem „Spiegel“ bezeichnete sie die Idee als „nicht zielführend“. Der Vorschlag würde „die Verlässlichkeit in die private Vorsorge unterlaufen“, so die Ministerin. Eine doppelte Belastung würde dem Ziel mehr Eigenverantwortung durch Investitionen im Kapitalmarkt entgegenstehen.

Zuvor hatte Warken in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ auf die Frage nach einer Ausweitung der Beitragsgrundlage auf Renten, Mieten und Kapitalerträge zunächst lediglich erklärt: „Es muss ein Gesamtpaket sein“. Dies wurde kurzzeitig als Offenheit für den SPD-Vorschlag interpretiert.

Monatsbeiträge würden um bis zu 213 Euro steigen

Der PKV-Verband hat die möglichen Auswirkungen anhand konkreter Rechenbeispiele dargestellt. Ein Rentner mit 1.061 Euro monatlicher Rente und Mieteinnahmen von 530 Euro aus einer kleinen Eigentumswohnung würde künftig 172,95 Euro statt bisher 93,89 Euro Krankenversicherungsbeitrag zahlen – eine Steigerung um 84,2 Prozent.

Bei einem Rentner mit 1.379 Euro Rente und 705 Euro Kapitaleinkünften aus privater Altersvorsorge würde der Monatsbeitrag von 122,04 Euro auf 232,08 Euro steigen (plus 90,2 Prozent). Am stärksten betroffen wäre ein Rentner mit 1.887 Euro Rente und 1.291 Euro Mieteinnahmen: Sein Beitrag würde von 167 Euro auf 380,76 Euro klettern – ein Plus von 128 Prozent.

Den Berechnungen liegt ein Freibetrag von 1.000 Euro, ein GKV-Beitragssatz von 17,7 Prozent sowie der hälftige Zuschuss durch die Rentenversicherung zugrunde.

„Ohne mehr Eigenverantwortung und kapitalgedeckte Vorsorge wird der deutsche Sozialstaat die demografischen Herausforderungen nicht meistern“, erklärt PKV-Direktor Florian Reuther. Die Gesundheitsministerin setze mit ausgabensenkenden Strukturreformen den richtigen Fokus. Sozialabgaben auf Kapitalerträge und Mieten würden die Ausgabenentwicklung im Gesundheitssystem nicht bremsen.

Deutschland hat die höchste Steuer- und Sozialabgabenquote der OECD

Die zusätzliche Belastung müssten gerade jene Bürger tragen, die dem Aufruf der Politik gefolgt seien und eigenverantwortlich privat fürs Alter vorgesorgt hätten. „Betroffen wären vor allem Versicherte aus der Mittelschicht, Rentnerinnen und Rentner sowie andere Kleinsparer.“

Der PKV-Direktor verwies darauf, dass Deutschland bereits die höchste Steuer- und Sozialabgabenquote der OECD habe. Das Problem der defizitären Kranken- und Pflegeversicherung liege nicht auf der Einnahme-, sondern auf der Ausgabenseite. „Es bedarf Strukturreformen auf der Leistungsseite – keine neuen Umverteilungsinstrumente.“