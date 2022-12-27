Umfrage des PKV-Verbands Jeder 3. Unter-30-Jährige trinkt an Feiertagen zu viel

An Weihnachten und Silvester steigt die Neigung zu übermäßigem Alkoholkonsum deutlich an. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA. Vor allem Jüngere trinken an den Feiertagen sehr häufig „einen über den Durst“.

Familie beim Silvester-Essen: Mehr als jeder dritte unter 30-Jährige trinkt an Weihnachten und Silvester zu viel Alkohol.

Jeder Sechste (17 Prozent) trinkt an Weihnachten und Silvester „mehr Alkohol als sonst, auch gerne mal einen über den Durst“. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag des PKV-Verbands, bei der 2.000 Menschen in Deutschland befragt wurden.

Das gilt vor allem für Männer: Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) von ihnen gab an, an den Feiertagen übermäßig Alkohol zu trinken. Bei den Frauen sind es 12 Prozent.

Besonders hoch ist der Anteil der Weihnachts- und Silvester-Trinker bei den Jüngeren: Von den 18- bis 29-Jährigen gab mehr als jeder Dritte (35 Prozent) an, an diesen Tagen auch mal „über den Durst“ zu trinken. Bei insgesamt jedem Achten ging der Alkoholmissbrauch sogar schon so weit, dass er ihm „das Weihnachtsfest verdorben hat“.

Florian Reuther, Direktor des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband), findet den hohen Anteil junger Feiertags-Trinker alarmierend. „Jeder Rausch ist für junge Leute gesundheitlich viel folgenschwerer als für Ältere“, sagt er. Und in diesem Alter entscheide sich oft, ob übermäßiger Alkoholkonsum für den Rest des Lebens zum Problem werde.