PKV-Regionalatlas So schiebt die PKV das medizinische Angebot auf dem Land an

Privat Krankenversicherte stärken die Arztpraxen auf dem Land. Dies geht aus dem aktuellen Regionalatlas des PKV-Verbands für Schleswig-Holstein und Hamburg hervor. Dieser beziffert die zusätzlichen Einnahmen von Arztpraxen durch Privatversicherte und schlüsselt sie nach Regionen, Städten und Landkreisen auf. Solche Mehrumsätze entstehen, weil es für Ärzte bei der Therapie von Privatpatienten weniger Beschränkungen und meist höhere Honorare gibt als bei Kassenpatienten. Diese zusätzlichen Mittel können die Arztpraxen dann für Fachpersonal oder moderne Geräte nutzen. Am Ende haben dann also auch gesetzlich versicherte Patienten etwas davon, sagt der PKV-Verband.

Allein in Schleswig-Holstein und Hamburg betrage der PKV-Mehrumsatz laut Regionalatlas 665 Millionen Euro. Dieses Geld komme vorwiegend Ärzten auf dem Land zugute, da Privatversicherte in ländlichen Regionen größtenteils älter seien und damit häufiger behandelt werden müssten. Zudem lägen in größeren Städten die Mieten, Gehälter und anderen ärztlichen Kosten höher.

Berücksichtige man diese Faktoren, erziele eine Arztpraxis in der Stadtregion Hamburg und den angrenzenden Landkreisen in Schleswig-Holstein einen realen Mehrumsatz von durchschnittlich 39.933 Euro pro Jahr, erläutern die Experten. Im Großraum Kiel seien es 59.056 Euro und im ländlich geprägten Kreis Steinburg sogar 72.983 Euro pro Jahr.

„Die Mehrumsätze der Privatpatienten tragen nachweislich zu einer besseren medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen bei“, erklärt Ralf Kantak, Vorsitzender des PKV-Verbands. „Wie wertvoll eine breite ambulante Infrastruktur ist, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Schließlich wurden 90 Prozent der Covid-19-Patienten in Arztpraxen behandelt. Zugleich wird durch die Mehrumsätze der Privatpatienten die Standortqualität insgesamt gestärkt. Denn ohne ein gutes medizinisches Versorgungsniveau zieht es auch keine jungen Fachkräfte in ländliche Regionen.“