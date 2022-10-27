„Auffrischen“ PKV-Verband startet Kampagne für Booster-Impfung
Unter dem Motto „Auffrischen“ hat der PKV-Verband eine eigene Kampagne ins Leben gerufen, die für die Booster-Impfung gegen Covid-19 wirbt. Die Kampagne soll vor allem in den sozialen Medien platziert werden, so der Verband.
Die Kampagne leitet die Menschen zum Informationsangebot rund um das Thema Impfen und Booster-Impfungen gegen Covid-19 weiter. Die Informationen dafür stellt die „Stiftung Gesundheitswissen“ bereit. Diese vom PKV-Verband gegründete gemeinnützige Stiftung ist darauf spezialisiert, medizinisches Wissen laienverständlich zu erläutern.
Die Impfung leiste einen wichtigen Beitrag zur raschen Überwindung der Corona-Pandemie und zum bestmöglichen Schutz der Gesundheit., erklärt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. „Deshalb unterstützen wir die Impfkampagne des Bundesgesundheitsministeriums.“