„Auffrischen“ PKV-Verband startet Kampagne für Booster-Impfung

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) hat eine eigene Informationskampagne zu den Schutzimpfungen gegen Covid-19 gestartet.

Ärztin mit Spritze: Unter dem Motto „Auffrischen“ hat der PKV-Verband eine eigene Kampagne ins Leben gerufen, die für die Booster-Impfung gegen Covid-19 wirbt.

GKV und PKV-Verband wollen mit Impfpflicht nichts zu tun haben

Unter dem Motto „Auffrischen“ hat der PKV-Verband eine eigene Kampagne ins Leben gerufen, die für die Booster-Impfung gegen Covid-19 wirbt. Die Kampagne soll vor allem in den sozialen Medien platziert werden, so der Verband.

Die Kampagne leitet die Menschen zum Informationsangebot rund um das Thema Impfen und Booster-Impfungen gegen Covid-19 weiter. Die Informationen dafür stellt die „Stiftung Gesundheitswissen“ bereit. Diese vom PKV-Verband gegründete gemeinnützige Stiftung ist darauf spezialisiert, medizinisches Wissen laienverständlich zu erläutern.

Die Impfung leiste einen wichtigen Beitrag zur raschen Überwindung der Corona-Pandemie und zum bestmöglichen Schutz der Gesundheit., erklärt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. „Deshalb unterstützen wir die Impfkampagne des Bundesgesundheitsministeriums.“

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