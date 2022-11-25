Thomas Brahm PKV-Verband unter neuer Leitung

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) hat Thomas Brahm zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der derzeitige PKV-Verbandschef Ralf Kantak wechselt zum Jahresende in den Ruhestand.

Thomas Brahm: Der Vorstandsvorsitzende bei der Debeka wird neuer PKV-Verbandschef.

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Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) hat zum 1. Januar 2023 Thomas Brahm zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt das Amt von Ralf Kantak, der dreieinhalb Jahre an der Spitze des Verbandes stand. Kantak wechselt zum 1. Januar 2023 in den Ruhestand.

Brahm ist seit 2018 Vorsitzender der Vorstände der Debeka Versicherungen sowie seit 2019 stellvertretender Vorsitzender des PKV-Verbands und Vorsitzender des Vertriebsausschusses.

Zur weiteren stellvertretenden Vorsitzenden wählte der Verband Isabella Martorell Naßl, die Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Beamtenkrankenkasse und der Union Krankenversicherung.