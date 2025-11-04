Der PKV-Verband warnt vor unerlaubten Werbeanrufen zur Tarifoptimierung, wie den von Göker und seinen Mittelsmännern. DAS INVESTMENT hat recherchiert, was aus ihnen geworden ist.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) warnt Versicherte vor einer Zunahme unerlaubter Werbeanrufe zum Jahresende. Betroffene würden berichten, ohne Einwilligung kontaktiert und zu Tarifwechseln gedrängt worden zu sein. Die Anrufer geben sich teilweise fälschlicherweise als Vertreter des PKV-Verbands oder namensähnlicher Organisationen aus.

Die sogenannten Cold Calls häufen sich nach Angaben des Verbands besonders im Oktober und November, wenn Versicherer ihre Mitglieder über Beitragserhöhungen zum 1. Januar informieren. Diese Situation nutzten unseriöse Akteure aus, um Privatversicherte zu verunsichern und unter Druck zu setzen, den Tarif oder das Unternehmen zu wechseln.

Göker und seine deutschen Mittelsmänner

Die Warnung des PKV-Verbands reiht sich in eine Serie von Berichten über dubiose Tarifwechsel-Angebote ein. Seit Ende 2023 berichtete DAS INVESTMENT mehrfach über die Aktivitäten von Mehmet Göker, dem Gründer der 2009 insolvent gegangenen Kasseler Versicherungsvermittlung MEG. Göker hatte sein Geschäft von Dubai aus wiederaufgenommen und warb über soziale Medien um Mitarbeiter für sein sogenanntes Göker-Konzept zur PKV-Tarifoptimierung.

Um in Deutschland agieren zu können, arbeitete MEG Dubai nach Recherchen von DAS INVESTMENT und anderen Medien mit mehreren Maklerunternehmen als Mittelsmännern zusammen. Dazu zählten die René Jäger AG aus München, die TRS Tarifreduktion24 Services GmbH aus Berlin sowie die Finanzcheck Rhein Main GmbH aus Frankfurt.

Aufgelöst, umfirmiert, umgezogen: Das machen Gökers Helfer-Firmen heute

DAS INVESTMENT leitete alle erhaltenen Informationen über die MEG-Mittelsmänner an die zuständigen Industrie- und Handelskammern weiter. Diese versprachen, die Erlaubnisvoraussetzungen zu prüfen. Das haben sie anscheinend auch getan – mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Nach Recherchen von DAS INVESTMENT wurde die Finanzcheck Rhein Main aufgelöst. Die beiden anderen Mittelsmann-Firmen hingegen existieren weiter, nur unter einem anderen Namen oder in einem anderen Bundesland. So wurde die René Jäger AG in Premium PKV-Service AG umbenannt. Die TRS Tarifreduktion24 Services GmbH ist im Juli 2024 von Berlin nach Düsseldorf umgezogen. Ob die beiden Vermittlerunternehmen nach wie vor mit Göker zusammenarbeiten, ist nicht bekannt.

Auch Göker bietet sein Konzept zur PKV-Tarifoptimierung nach wie vor aus Dubai an. Sein Büro im Bay-Gate-Tower hat er mittlerweile jedoch aufgegeben.

Provisionen statt Kundeninteresse

Ziel der unerlaubten Anrufe sei in der Regel eine möglichst hohe Provision, erklärt der PKV-Verband. Ob der Kunde anschließend angemessen versichert bleibe und ob ein realistischer Selbstbehalt vereinbart werde, spiele für die Anrufer meist keine Rolle. Die Vertragsbedingungen würden häufig besser dargestellt, als sie tatsächlich seien.

Betroffene Kunden berichteten DAS INVESTMENT, dass ihnen bei Tarifwechseln erhebliche Beitragsersparnisse in Aussicht gestellt wurden. Als Provision hätten sie jedoch die gesamte Ersparnis des ersten Jahres zahlen müssen – eine Anzahlung von einem großen Teil der Gesamtprovision war dabei sofort fällig.

Kritiker warnen vor den Fallstricken solcher Angebote: Häufig würden höhere Selbstbehalte vereinbart oder Leistungen reduziert, ohne dass dies transparent kommuniziert werde. Ein Kunde berichtete DAS INVESTMENT sogar, dass sein neuer Vertrag noch teurer als der alte wurde.

Verbotene Kaltakquise: Bundesnetzagentur verhängt Bußgelder

Cold Calls seien in Deutschland verboten, erklärt der PKV-Verband. Privatpersonen dürfen nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nur angerufen werden, wenn sie der telefonischen Kontaktaufnahme durch Werbetreibende vorab ausdrücklich zugestimmt haben.

Die Bundesnetzagentur kann bei Verstößen gegen das Verbot unerlaubter Telefonwerbung Bußgelder bis zu 300.000 Euro verhängen. Im Mai 2025 erließ die Behörde nach eigenen Angaben gegen ein Versicherungsunternehmen ein Bußgeld von 50.000 Euro wegen besonders intensiver Belästigung von Verbrauchern durch Werbeanrufe, bei denen wahrheitswidrig besonders gute Vertragskonditionen suggeriert wurden. Das betroffene Unternehmen wurde nicht namentlich genannt.

So können sich Versicherte schützen

Der PKV-Verband gibt folgende Hinweise:

Keine persönlichen Daten wie Versicherungsnummer, Geburtsdatum, Adresse oder Kontodaten an unbekannte Anrufer weitergeben

Gespräch sofort beenden, wenn der Ursprung des Anrufs unklar ist

Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einreichen unter bundesnetzagentur.de

Der PKV-Verband stellt klar: Er ruft Privatpersonen nicht aktiv an, bietet keine persönliche Beratung zum Tarifwechsel an, führt keine Umfragen durch und vermittelt keine Makler oder Berater.

Tarifwechsel ohne zusätzliche Kosten

Wer seinen Beitrag in der PKV reduzieren möchte, sollte sich direkt an sein Versicherungsunternehmen wenden. Dort kann geprüft werden, welche alternativen Tarife infrage kommen – ohne zusätzliche Beratungskosten und unter Mitnahme der gesamten Alterungsrückstellungen. Dieses Tarifwechselrecht ist vertraglich und gesetzlich garantiert.

Die meisten Krankenvollversicherer haben die Tarifwechsel-Leitlinien der Privaten Krankenversicherung unterzeichnet und unterstützen ihre Versicherten bei einem internen Tarifwechsel über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Weitere Informationen bietet das Serviceportal des PKV-Verbands.