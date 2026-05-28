Wirtschaftsweise empfehlen, Beamte in die GKV einzubeziehen. Der PKV-Verband protestiert: Das würde das strukturelle Defizit gesetzlicher Kassen sogar noch verschärfen.

Beamte sollen in die GKV: Das schlägt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vor. PKV-Verband und Beamtenbund protestieren.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schlägt in seinem Frühjahrsgutachten 2026 vor, die Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu prüfen. Die Reaktionen fallen gespalten aus.

Entlastung wäre minimal

Der Rat sieht in einer solchen Reform ein mögliches Reformszenario, schränkt jedoch selbst ein: Die Entlastungseffekte wären unter den derzeitigen Rahmenbedingungen begrenzt. Eigenen Simulationen zufolge würde die Einbeziehung aller neu Verbeamteten den GKV-Beitragssatz bis 2030 lediglich um 0,05 Prozentpunkte senken, bis 2040 um 0,19 Prozentpunkte. Gleichzeitig würde dies die öffentlichen Haushalte während einer langen Übergangsphase zusätzlich belasten. Die Kernprobleme der GKV-Finanzierung verortet der Rat vor allem auf der Ausgabenseite.

Wirtschaftsweise Achim Truger, der dem Rat auf Vorschlag der Gewerkschaften angehört, hatte sich bereits vor der offiziellen Gutachtenvorstellung gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ klar positioniert: „Dass Beamte aus der gesetzlichen Krankenversicherung rausgehalten werden, halte ich für völlig falsch. Durch ihr gutes Gehalt könnten sie die Kassenlage der GKV durchaus stärken.“ Er stellte auch infrage, ob es generell so viele Beamte brauche. Ohne Reform drohe „irgendwann eine Art Klassensystem“. Nach der offiziellen Gutachtenvorstellung am 28. Mai war klar: Alle Mitglieder des Sachverständigenrats tragen den Vorschlag mit.

Aus der Politik erhielt die Empfehlung Zuspruch von der SPD. Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sprach sich laut einem Bericht des „Tagesspiegels“ dafür aus, Beamte künftig regelhaft in die GKV einzubeziehen – allerdings mit Bestandsschutz für heutige Staatsdiener.

PKV-Verband: „Teure Illusion“

Scharfe Kritik kommt vom Verband der Privaten Krankenversicherung. Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender des PKV-Verbands, erklärt: „Beamte in die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen zu zwingen wäre eine Ausweitung des Umlageverfahrens in einer alternden Gesellschaft. Das würde das strukturelle Defizit von GKV und SPV verschärfen und überfällige Strukturreformen auf der Ausgabenseite weiter verschleppen – zu Lasten der jungen Generationen.“

Brahm räumt zwar ein, dass der Rat zu Recht die Priorität auf kostendämpfende Maßnahmen lege. Beamte in die GKV zu integrieren sei jedoch das Gegenteil davon. „Gerade bei jungen Beamten wäre der Arbeitgeberzuschuss des Dienstherrn zur GKV deutlich teurer als die bisherige Beteiligung an den tatsächlich anfallenden Gesundheitskosten. Damit würde sich die finanzielle Schieflage der öffentlichen Haushalte sogar noch verschärfen.“

Verbandsdirektor Florian Reuther hatte bereits vor der Gutachtenvorstellung in einer Reaktion auf Äußerungen Trugers kommentiert: „Wer Milliardendefizite im Bundeshaushalt und den Kranken- und Pflegekassen mit ideologischen Scheinlösungen bekämpfen will, hat das Problem nicht verstanden.“

Rechtswissenschaftler sehen Verfassungshürden

Neben dem PKV-Verband meldeten sich auch Rechtswissenschaftler zu Wort. Der Arbeitsrechtler Gregor Thüsing von der Universität Bonn erklärte in der Sendung „RTL aktuell“: „Durch die Einbeziehung der Beamten in die Gesetzliche Krankenversicherung würde es für die GKV-Versicherten nicht billiger werden.“ Um die GKV zu entlasten, hätte der Staat seine Zuschüsse für versicherungsfremde Leistungen nicht kürzen dürfen.

Ulrich Battis, Experte für öffentliches Dienstrecht, verwies in derselben Sendung auf verfassungsrechtliche Hürden: „Man müsste dafür die Verfassung ändern, und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit.“ Diese Mehrheit sehe er nicht.

Beamtenbund dagegen

Der DBB Beamtenbund und Tarifunion lehnt eine GKV-Einbeziehung laut eigenem Positionspapier ebenfalls ab. Aktuell sind laut Sachverständigenrat fast neun Millionen Menschen vollständig privat krankenversichert – mehr als die Hälfte davon Beamte sowie deren Angehörige. Ein Wechsel zurück in die GKV ist für diese Gruppe nur unter strengen Voraussetzungen möglich und ab einem Alter von 55 Jahren weitgehend ausgeschlossen.

Mehrere Bundesländer erproben bereits das Modell der pauschalen Beihilfe, bei der der Dienstherr einen Zuschuss in Höhe des Arbeitgeberanteils zum GKV-Beitrag leistet. Dies würde es Beamten ermöglichen, sich ohne finanzielle Nachteile in der GKV zu versichern – und gilt als politisch realistischerer Reformpfad als eine vollständige Versicherungspflicht