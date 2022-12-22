„Verfassungswidrig“ PKV-Verband will Patientenberatung nicht finanzieren

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Zukunft der der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) verabschiedet. Die UPD soll in eine privatrechtliche Stiftung überführt und aus Mitteln der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung (GKV und PKV) finanziert werden. Der PKV-Verband bezeichnet das Vorhaben als „verfassungswidrig“.

Ärztin berät Patienten: Die unabhängige Patientenberatung sei Verbraucherschutz und daher eine gesamtgesellscaftliche Aufgabe, erklärt der Chef des PKV-Verbands.

Die Unabhängige Patientenberatung (UPD) soll in eine privatrechtliche Stiftung überführt werden. Das sieht der jüngste Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Finanziert werden soll diese Stiftung laut Entwurf aus Mitteln der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung (GKV und PKV).

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) unterstützt zwar das Anliegen einer unabhängigen Patientenberatung. Man stehe zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung und beteilige sich seit 2011 freiwillig an der Finanzierung der bestehenden UPD, erklärt der Verbandsdirektor Florian Reuther. Der „Zwangsfinanzierung“ durch die Krankenversicherer erteilt er jedoch eine deutliche Absage.

Finanzierung aus Steuermitteln

„Korrekt wäre allein eine Finanzierung aus Steuermitteln, weil es sich beim Angebot der unabhängigen Verbraucher- und Patientenberatung um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt“, erklärt Reuther. Eine „eindrucksvolle Mehrheit der Experten“ habe dies in einer Anhörung des Deutschen Bundestages genauso gesehen, sagt er.

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„Wir halten die geplante Verpflichtung der PKV zur Finanzierung der UPD überdies für verfassungswidrig“, so der PKV-Verbandschef weiter. Ein Gutachten von Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der Sozialen Sicherheit der Uni Bonn habe ergeben, dass eine solche Zwangsfinanzierung durch die Versicherungsunternehmen deren Berufsfreiheit gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes verletze, argumentiert er. Ein entsprechendes Gesetz würde also laut Thüsing „von Anfang an unter dem Damoklesschwert einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde seitens der PKV stehen“.

Verbraucherschutz ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Das Ziel der UPD sei eindeutig Verbraucherschutz, so Reuther weiter. Dies sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Schon die organisatorische Trennung der UPD von Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung mache deutlich, dass es sich hierbei gerade nicht um eine Leistung der Krankenversicherungen handeln soll. Vielmehr soll die Beratung unabhängig von ihnen erbracht werden; sie dürfen auf die Tätigkeit der UPD keinen Einfluss nehmen. „Eine solche unbeeinflussbare Leistung, erbracht durch einen Dritten, ist offensichtlich versicherungsfremd“, so der PKV-Verbandsdirektor.

Die Annahme der Bundesregierung, dass die UPD den Beratungsservice der PKV-Unternehmen entlaste und somit den Versicherten zugutekomme, bezeichnet der Verbandschef als falsch. „Die wirksamsten Instrumente für die Versicherten, nämlich individuelle Handlungsanweisungen, waren niemals Auftrag der UPD“, sagt er. Im Gegenteil solle unabhängige Beratung „als Wegweiser im Gesundheitssystem und zwischen den verschiedenen Sozialgesetzbüchern“ wirken.